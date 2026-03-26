濃厚クリーミーなスープが魅せるオリジナル豚骨ラーメン　全粒粉麺やチャーシューなどの多彩な重なりに感嘆した

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中板橋のラーメン店『愚直』です。

スープから広がる醤油のキレと麺＆具材の香り

一途に、淡々と。ちょっと変わった店名はラーメン作りに対する姿勢の表れだ。それを日々繰り返して18年。今じゃ東京の豚骨専門店を代表する1軒と言っていいだろう。

とんこつラーメン950円（燻製味玉＋150円）

『愚直』とんこつラーメン 950円（燻製味玉＋150円） バラの煮豚と釜焼きモモの2種類がのる。燻香によってスープも厚みを増す。麺はやや太めで存在感抜群だ

とはいえここで出すのは博多でも久留米風でもないオリジナル。丁寧な下処理後、短時間でも骨が崩れるまで煮込んだスープは濃厚でクリーミー。なのに独特のクセは抑えられ、どこか上質なポタージュスープを思わせる。まったりとした味に芯を通すのが醤油のカエシ。キリッとたった塩分がシャープな印象も生んでいた。

さらに全粒粉を混ぜた自家製麺は香ばしく、釜焼きチャーシューはスモーキー。変わるがわるにやってくる香りのレイヤーが器の中で響き合い調和していく。こんな一杯が待っているなら、駅から少し歩く道のりだって楽しくなる。

『愚直』店長 山本銀河さん

店長：山本銀河さん「お越しの前に営業日をSNSでチェック！」

『愚直』

中板橋『愚直』

［店名］『愚直』

［住所］東京都板橋区大谷口北町12-7セブンマンション1階

［電話］非公開

［営業時間］12時〜14時半、19時半〜21時半

［休日］木、土の夜、月（不定休）

［交通］東武東上線中板橋駅南口から徒歩8分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、角切りチャーシューがたっぷりの「炙りチャーシュー丼」の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】クリーミーなスープと爽やかな香りが魅力 「ジェノベーゼとんこつ」（6枚）