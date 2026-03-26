主軸3選手欠場のレイカーズが白星…ドンチッチが43得点、リーブス＆レブロン＆ヘイズの3人は20得点超え

3月26日（現地時間25日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のゲインブリッジ・フィールドハウスでインディアナ・ペイサーズと対戦した。

レイカーズは八村、マーカス・スマート、ディアンドレ・エイトンの主軸3選手が欠場。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ジャクソン・ヘイズの5人が先発を務めた。

試合開始からヘイズ、リーブス、ドンチッチ、ラレイビア、レブロンと、先発陣全員の得点で10－0のラン。直後に2連続で3ポイントシュートを与えたが、ドンチッチを中心に、ルーク・ケナードやジャレッド・バンダービルトといったベンチメンバーも長距離砲を沈め、45－28で最初の12分間を終えた。

第2クォーターは開始1分20秒からヘイズ、レブロンの3連続ダンクでリードを24点に拡大。相手に追い上げを許す時間帯もあったが、75－59でハーフタイムに突入した。

前半を終え、ドンチッチが第1クォーターの21得点を含む28得点の活躍。レブロンが15得点6リバウンド6アシスト、ケナードが8得点、ヘイズが8得点7リバウンド2ブロック、リーブスが7得点5アシストを記録した。

後半は第3クォーター開始5分7秒からレブロン、リーブス、ドンチッチの連続得点で94－65と試合最大29点リード。しかし、第4クォーターに入ると猛反撃を受け、試合終了残り27秒に6点差まで詰め寄られた。同20秒にドンチッチがフリースロー2本を沈め、同5秒にラレイビアが試合を決定づけるダンク。137－130で逃げきり、2試合ぶりの白星を手にした。

レイカーズはドンチッチが43得点6リバウンド7アシストと爆発したほか、リーブスが25得点8アシスト2スティール、レブロンが23得点9リバウンド9アシスト、ヘイズが21得点10リバウンド2スティール2ブロックと、4選手が20得点以上をマークした。

なお、レイカーズのレギュラーシーズンは残り9試合。次戦は28日（同27日）、ホームでワシントン・ウィザーズと激突する。

■試合結果



インディアナ・ペイサーズ 130－137 ロサンゼルス・レイカーズ



IND｜28｜31｜26｜45｜＝130



LAL｜45｜30｜30｜32｜＝137



LUKA JUST WENT OFF IN Q1:

21 PTS (8-12 FGM)

3 3PM

It's his 8th 20-PT quarter of the year, the most in the league 🪄 pic.twitter.com/pNJBLiEMo0

- NBA (@NBA) March 25, 2026

【動画】ルカ・ドンチッチが第1クォーターだけで21得点