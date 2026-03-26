Wソックス同僚が「なんでやねん」を連呼…日本でお馴染みの菓子も体験「ワオ！」「大好きだ」 村上宗隆の通訳が指導
村上を擁するホワイトソックスは、開幕戦でブルワーズと戦う(C)Getty Images
開幕前に行われた異文化交流の様子が話題だ。
現地時間3月25日にレギュラーシーズン開幕を迎える2026年メジャーリーグ。その中で昨年12月に村上宗隆を獲得したホワイトソックスは、26日に敵地アメリカンファミリー・フィールドでブルワーズと対戦する。
【動画】「なんでやねん」「やばい」「最強だ」ホワイトソックスの面々が伝授された日本語を連呼 日本でお馴染みの菓子に「ワオ！」「これ美味しい」とリアクションした実際の映像
開幕戦を目前に控えた24日、ホワイトソックスは、球団公式インスタグラムに1本の動画を掲載。村上の通訳を務める八木賢造さんが出演したこの映像には、いくつかの日本語を習う同僚マイク・バシル、ショーン・バーク、エドガー・クエロの姿が収められている。
その中で伝授されたのは、「なんでやねん」「やばい」など、日常的に使える日本語のフレーズ。しかし、3つ目にレクチャーされた「ホワイトソックスが最強だ」という決め台詞は、3選手とも苦戦しており、「最強」の発音が難しいようだ。
最後は、これらの日本語を習得した選手たちがご褒美にソフトキャンディー「ぷっちょ」、グミ「シゲキックス」（ともにUHA味覚糖）を受け取り、笑顔で実食。「シゲキックス」の強烈な味には、バシルが「ワオ！」と驚き、クエロが「これ美味しい。大好きだ」と気に入っていた。
村上加入の影響で日本文化が広まっているホワイトソックス。開幕後の活躍も楽しみだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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