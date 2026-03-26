Wソックス同僚が「なんでやねん」を連呼…日本でお馴染みの菓子も体験「ワオ！」「大好きだ」 村上宗隆の通訳が指導

村上を擁するホワイトソックスは、開幕戦でブルワーズと戦う(C)Getty Images

開幕前に行われた異文化交流の様子が話題だ。

現地時間3月25日にレギュラーシーズン開幕を迎える2026年メジャーリーグ。その中で昨年12月に村上宗隆を獲得したホワイトソックスは、26日に敵地アメリカンファミリー・フィールドでブルワーズと対戦する。

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開幕戦を目前に控えた24日、ホワイトソックスは、球団公式インスタグラムに1本の動画を掲載。村上の通訳を務める八木賢造さんが出演したこの映像には、いくつかの日本語を習う同僚マイク・バシル、ショーン・バーク、エドガー・クエロの姿が収められている。

その中で伝授されたのは、「なんでやねん」「やばい」など、日常的に使える日本語のフレーズ。しかし、3つ目にレクチャーされた「ホワイトソックスが最強だ」という決め台詞は、3選手とも苦戦しており、「最強」の発音が難しいようだ。