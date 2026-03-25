この記事をまとめると ■物流業界で働くと玉掛け資格の有無で収入が左右される場合がある ■玉掛けとはクレーンのフックに荷物を掛けたり外したりする作業のことだ ■インターネットで資格に関する講義の受講が可能だ

玉掛け資格にトライ！

玉掛け（たまかけ）という言葉を聞いたことがあるだろうか。じつはこの玉掛けという資格は、トラックドライバーにとっては非常に重要な作業のひとつなのだ。トラックドライバーにとって、玉掛け資格は「もっているだけで仕事の幅と年収がガラリと変わる」非常に相性のいい免許ともいえる。しかし関係者でなければ一般的には玉掛けがどういう作業なのかを知る人は多くないだろう。

そこで、この玉掛けという資格について説明するとともに、実際に玉掛け特別教育を受けてみたのでレポートをお届けしよう。

まず玉掛けの説明だが、ごく簡単にいうとクレーンのフックに荷物を掛けたり外したりする作業のことで、吊り上げ重量1トン未満の荷物を玉掛けするためには「玉掛け特別教育」という学科・実技研修を受けける必要がある。さらに「玉掛け技能講習」を受ければ吊り上げ重量1トン以上の荷物を玉掛けできるようになる。

そして筆者が受けたのは吊上げ重量1トン未満の荷物を玉掛けにするための特別教育ということになる。以前もフォークリフトの特別教育を受け、1トン未満のフォークリフトを運転できるようになった筆者だが、今までできなかったフォークリフトを操作できるという新鮮さもあり、今回もまた玉掛けの特別教育を受けようと思い立ったのだった。もちろん特別教育などで今回もインターネットで取得できる方法を選んだ。フォークリフトの特別教育と同様に、テキストを参考にしながら授業が進んでいくわけだが、今回もまた初手から想像以上の知らない世界が広がっていた。

テキストの冒頭には先ほど説明した玉掛けとは何かという記述があるのだが、そこから先はクレーンの定義、用語、運動と続いていく。授業が進んでいくなかでクレーンの種類という項目があるのだが、そのなかに聞き慣れないクレーンを発見した。その名もカニクレーンだ。クローラークレーンという呼び名もあるようだが、筆者が生まれて初めて遭遇するSF感満載の重機だった。本当にこんな形の重機があるのかと疑いたくなるような姿をしているため、イラストではなく実際の姿をネットで探してまじまじと見てしまったほどだ。あまりにも珍しい形をしているので別の機会にこのカニクレーンについて深掘りしたいと思っている。

実技のみならず頭も必要な作業

そして授業が進んでいくと予想どおりというか、やはりここでも難解な数式と向き合うことになる。これはフォークリフトの特別教育でもあったのだが、やはりこうした資格のなかに数字や計算は切っても切り離せないということだろう。具体的には玉掛けに必要な力学に関する知識という項目だ。

作用点、重力加速度、力の合成、モーメントなどなど、おおよそ縁のない単語が次々と出てくる。こうした物理的数学的項目を学習したのち、ようやく玉掛けの用具や玉掛けの方法へと進んでいく。

もちろん実践編に入ったとしてもなんの経験も知識もない筆者としてはすべてが新鮮なのはいうまでもない。たとえばワイヤーロープのより方という項目があるのだが、ここから少し抜粋して例をあげてみよう。

ワイヤーロープのよりと、スランドのよりの方向が反対のものを「普通より」同じ方向のものを「ラングより」という。「ラングより」よりも「普通より」のワイヤーロープのほうがキンクしにくく扱いやすいので、玉掛け作業では「普通より」のワイヤーロープが使われる。といった具合だ。

ちなみに文中に出てくる「キンク」とはワイヤーロープの形崩れの一種で、この状態のまま使用を続けるとワイヤーロープが切れやすくなる。1トン未満の玉掛ができる特別教育ですらこの難解具合。筆者は遅れないように画面の向こうの先生について行くだけで必死だった。

残念ながら時間の関係で、すべての講義の3分の1まで進んだところでこのリポートを書いているが、あと少しすれば無事に玉掛けの特別教育が終了することになると思う。教育終了後は1トン未満のクレーンを実際に体験してその様子をお届けしたいと思う。

まだ途中の段階であるがフォークリフトの特別教育よりもはるかに覚えることが多いのは、やはり作業に危険が伴う確率が高いからだと推測できる。しかしこうして自宅にいながら受講できる資格が数多くあるというのはインターネットが普及したおかげであり、これならできる限り資格をたくさん取得したいと思う意欲が湧いてくるというものだ。

トラックドライバーと相性がよいといわれている玉掛け作業の特別教育を受講したが、近いうちにこの続報をお届けしたいと思う。