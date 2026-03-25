岩本照、ミュージカル公演中は摂取カロリー計算「10キロ前後は痩せることも…」 春はスクワットに意欲
9人組グループ・Snow Manの岩本照が25日、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンターテインメント施設『東京ドリームパーク』（27日）内劇場『EX THEATER ARIAKE』（EX シアター有明）オープニングラインナップ発表会に、ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演の岩本が参加した。
【写真】かっこいい！スーツ姿の岩本照
この日は 4月25日に開場する同劇場の、オープニングイヤーに上演される作品が一挙紹介。『モンティ･パイソンの SPAMALOT』でミュージカルに初挑戦する岩田剛典から岩本に「ライブとミュージカルで事前の準備での違い」の質問が。
岩本は「ミュージカルは何ヶ月か続く。消費カロリーが結構激しいので1日に食べる量やものを計算して割り出して、体重が減らないように体力づくりと合わせて、摂取するものを考えています」と説明。公演が開始すると「10キロ前後は痩せちゃうこともある。食べるものと量と、自分にあったものと、動きすぎると食べられなくなっちゃうのでより摂取するものを考えています」と体作りを意識していることを明かした。
すると『モンティ・パイソン』で演出を務める福田雄一氏がSnow Manのライブでは痩せないのかを尋ね、岩本は「Snow Manのライブでは痩せないです。×9になるので、1人で全部やるのはその分変わってくる」とし「計算しています。リハーサルの頃から目安を割り出しています」と真面目な一面をみせていた。
さらに春に開業することにちなみ、この春始めたいことについて岩本は「スクワットです」と「あまりスクワットに集中して過ごした人生ではないのでこの春からより下半身に力を貯めたい」とやる気をみせていた。
同劇場のこけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原雅彦氏、W主演を務める大橋和也（なにわ男子）と寺西拓人（timelesz）。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり氏、出演の古田新太。
ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな氏。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より演出の堤幸彦氏、W主演の上田竜也と川島如恵留（Travis Japan）。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香氏と主演の三浦宏規。『モンティ･パイソンの SPAMALOT』より、演出の福田雄一氏、主演の岩田が駆けつけた。
【写真】かっこいい！スーツ姿の岩本照
この日は 4月25日に開場する同劇場の、オープニングイヤーに上演される作品が一挙紹介。『モンティ･パイソンの SPAMALOT』でミュージカルに初挑戦する岩田剛典から岩本に「ライブとミュージカルで事前の準備での違い」の質問が。
すると『モンティ・パイソン』で演出を務める福田雄一氏がSnow Manのライブでは痩せないのかを尋ね、岩本は「Snow Manのライブでは痩せないです。×9になるので、1人で全部やるのはその分変わってくる」とし「計算しています。リハーサルの頃から目安を割り出しています」と真面目な一面をみせていた。
さらに春に開業することにちなみ、この春始めたいことについて岩本は「スクワットです」と「あまりスクワットに集中して過ごした人生ではないのでこの春からより下半身に力を貯めたい」とやる気をみせていた。
同劇場のこけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原雅彦氏、W主演を務める大橋和也（なにわ男子）と寺西拓人（timelesz）。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり氏、出演の古田新太。
ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな氏。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より演出の堤幸彦氏、W主演の上田竜也と川島如恵留（Travis Japan）。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香氏と主演の三浦宏規。『モンティ･パイソンの SPAMALOT』より、演出の福田雄一氏、主演の岩田が駆けつけた。