＜乙女ムーブ＞LINEを交換したい先輩ママがいる！情報通だしドキドキする…アタックしてもいい？
学校や習い事の場で、「このママと仲良くなれたら心強そう」と感じる先輩ママに出会うことはありませんか？ 性格が良さそうで、周囲からの信頼も厚く、自然と人が集まる存在。そんな相手だからこそ、声を掛けるのに勇気がいるものです。今回の投稿者さんも、勇気がほしいひとりでした。
『LINE交換したい先輩ママがいるのだけれど、人気者だし性格も良さそうでドキドキする。うまく言い出せない。みんなはどう切り出す？』
仲良くしたいママ、いるよね！
まずあったのは、投稿者さんの気持ちに共感する声です。
『同性でも仲良くなりたい人っているよね。勇気を出して話しかけたら、たまにLINEでやり取りするようになって、ランチの約束までできた。仲良くなれたら嬉しいよね！ 頑張って！』
投稿者さんも、その先輩ママを「役員としても人としても信頼できそう」と感じている様子です。これに対し、「役員に立候補して一緒に活動すれば、自然にLINE交換する流れになる」という助言がありました。たしかに役員活動は、距離を縮めるきっかけになりそうです。
遠慮したほうがいいという意見
一方で、慎重な声も少なくありません。投稿者さんが「塾の情報に詳しそう」とコメントを残したからです。「情報目的が透けると相手は身構える」という指摘が相次ぎました。
『探るように質問されるとイヤがられる』
『情報を得るためにLINE交換は迷惑かも』
とくに子ども同士の接点がない場合や、普段ほとんど会話をしていない関係でのLINE交換は、「なぜ私？」と警戒されやすいという声が目立ちます。
『役員で一緒になったとか理由がないなら突撃しないよ』
『グイグイ系は怖い』
『子ども同士が仲いいわけでもないのに言われたら固まってしまう。学年も違うし接点もないのに怖い』
顔見知り程度でいきなり連絡を聞かれるのは怖いと感じるママもいました。ほとんど知らない相手から、目的もなく「LINEを教えて！」と迫られたら、戸惑うのではないでしょうか。相手の立場に立つと、その違和感は理解できるかもしれません。
気持ちはわかるという本音
ただ、「情報がほしい」という気持ちそのものを否定しない意見もありました。
『内心を隠しつつ、情報通ママに近づくママは少なくないと思う』
『ママ友なんてしょせん子ども同士が遊ぶとか、情報交換するのが目的ではない？』
先輩ママに助けられた経験をもつ人ほど、「自分も通ってきた道だからお互い様」と考える場合もあるようです。ただし、これに対しては厳しい反論も寄せられました。
『自分のメリットだけで近づくのは不快』
関係性が育つ前に目的が前面に出ると、「お互い様」という言葉は成り立たない、という指摘です。
ほどよい距離感という答え
最終的に多く見られたのは、「段階を踏むこと」を勧める声でした。
『LINEなしでも人間関係は築ける』
『まずは世間話ができる関係になってから』
『私は用があるときだけ連絡するタイプだから、関わりのない人から連絡先を聞かれたら引く。「仲良くなりたいからLINE教えて！」ではなく、仲良くなってから「LINE交換しない？」が希望』
『役員で一緒になって、連絡先を教えてもらうならよくある光景ではない？』
いくら「子どもをもつ同じママ」とは言え、いろいろな人がいます。いきなり「LINE教えて！」では相手に警戒心が生まれる可能性があるのではないでしょうか。親しくなりママ友として付き合っていても、ときに仲がこじれることや、合わないかもと思うことがありますよね。年が上のお子さんをもつママほど、いろいろな経験をして、距離感を学んでいるものかもしれません。役員や行事、習い事など、自然に会話が生まれる場面で少しずつ距離を縮める。その延長で「よかったらLINE交換しない？」と聞くほうが、お互いに負担が少ないのかもしれません。
憧れという気持ちは素敵。でも人間関係は焦らなくていい
先輩ママとの距離感は、とても繊細です。憧れや期待が大きいほど、行動を誤ると後悔が残ります。仲良くなりたい気持ちは自然なものですが、関係は一足飛びには深まりません。LINE交換は、ゴールではなく通過点です。大切なのは、相手との信頼が少しずつ積み重なること。焦らず、ムリをせず、自然な流れを待つことが、結果として心地よい関係につながるのかもしれません。