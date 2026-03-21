女優前田敦子（34）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。現在7歳の長男の育児で「困っていること」について語った。

前田は2018年に俳優勝地涼（39）と結婚し、2019年に長男が誕生。2021年に離婚を公表し、現在は前田がシングルマザーとして育児に奮闘している。

子育てで大変な事について聞かれた前田は、「内緒話ができない子になっちゃって。何でも、誰にでもしゃべっちゃうんですよ」とこぼした。

「きのうもペットショップに行って。ワンちゃんを見に来ているご家族がいて、その中心にいるんですよ、彼が。ワンちゃんを見に来ているのに、うちの子が真ん中に入って、すぐに『俺のママ、元アイドルで…』とか言い出すんですよ」と、長男が前田の自慢話を始めるという。

長男の様子について「みんな、大人の人たちも気まずくなっちゃうぐらい全部しゃべっちゃう。『今そこにいるんだけど、前田敦子って言って…』って、全部しゃべるんですよ！」と苦笑した。

さらに、「お店に一緒に行くと、私がどうしていいか分からなくなっちゃいますね。お会計とかしていると、だいたい後ろの知らない方たちに話しかけて『前田敦子って知ってる？ 今そこにいるんだけどさ』とか言って。『すみません…』みたいな」と、前田が慌てて謝罪することも。

「皆さん、すごい気を遣ってくれて、『それ以上言わなくていいよ』って。『大丈夫だよ、大丈夫だよ』って…」と、話しかけられた人たちが、逆に前田のプライベートを気遣ってくれることを明かして笑っていた。