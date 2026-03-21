MLBは19日（日本時間20日）から、「スプリング・ブレイクアウト」を開催中。これは2024年に始まった新たな試みで、各球団が将来有望なプロスペクトを集めた特別なロースターを編成。エキシビションゲームを行うイベントだ。今季は4日間で計16試合が予定されている。

公式サイトは20日（同21日）、とりわけ注目すべき選手たちをピックアップ。スーパースター候補と名高い“金の卵”に期待を寄せた。

■パイレーツ「打のスーパースター候補」は必見

公式サイトの記事で真っ先に紹介されたのが、パイレーツのコナー・グリフィン内野手。2024年にドラフト1巡目全体9位で入団した遊撃手は昨季、弱冠19歳で1AからHigh-A、2Aと順調に駆け上がり、計122試合で21本塁打、65盗塁を記録した。

「（アメフト守備の要）ラインバッカーのような強固な体格を持ち、ほぼ全ての面で高水準のプレーが可能。ドラフト指名時は、打撃や遊撃手の守備に疑問があるとされ全体9位指名に留まったが、その評価を短期間で覆した。4月24日の20歳の誕生日を迎える前にメジャーデビューする可能性も十分にある」と、最上級の評価が与えられている。

パイレーツは、昨季のサイ・ヤング賞ポール・スキーンズ投手が球界最高峰の先発に成長。近い将来グリフィンが昇格することで、投打のスーパースターが揃う可能性を秘めている。

同記事では、そのほかレオ・デフリース内野手（アスレチックス）にJJ・ウェザーホルト内野手（カージナルス）、コルト・エマーソン内野手（マリナーズ）、マックス・クラーク外野手（タイガース）らに注目。いずれも春季キャンプで印象的なパフォーマンスを見せており、今季前半戦のメジャー昇格が見込まれている。名前を覚えておいて損はない、将来のスーパースター候補たちだ。

オープン戦で1試合2発の圧巻パフォーマンス！