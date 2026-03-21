手取り18万円「資格持ちなのに給料は一般事務よりも安い」実家暮らしの30代正社員が抱える不満

専門的な資格を持ち、正社員として現場で重い責任を背負っていても、それが報酬に反映されないケースもある。

投稿を寄せた東京都の30代女性（栄養士／正社員／年収250万円）は、現在の手取り額が18万円。「1人だと生活ができない為、実家で暮らしてます」とした上で、

「栄養士で資格を持っているのに責任だけ課せられて給料は一般事務よりも安い。パートや派遣はどんどん給料上がってるのに栄養士、調理師の正社員だけ取り残されてる」

と切実な現状を明かす。（文：篠原みつき）

「趣味の時間は多く取れている」が貯金が増えない不安

一方で、低賃金と引き換えに「時間」を確保している例もある。茨城県の30代女性（流通・小売系／正社員／年収250万円）は、手取り20万円で一人暮らしをしている。

「仕事の内容も考えてあと5万程度もらえたらなと思っています。ただ、残業が一切ない職場なので、趣味の時間は多く取れているほうだと思います」

残業ゼロは魅力だが、やはり生活はカツカツだ。「一人暮らしをしているので、貯金額が少ない・増えないことが不安です」と、将来への備えができない現状を危惧している。

「転職を決意しました」沈みゆく会社からの脱出

さらに深刻なのは、会社の業績悪化によって副業を余儀なくされているケースだ。香川県の40代女性（正社員／年収300万円）は、手取り18万円で2人の子どもを育てるシングルマザーだ。

「副業禁止ですが、副業やスキマバイトをしています。会社の業績が悪く、回復の見込みが見えないため転職を決意しました」

40代後半での転職には勇気がいるが、女性は「これ以上悪くなることはないと思ってます」と前向きに語った。

※キャリコネニュースでは「手取り20万円以下の人」にアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/94ZJP3D8