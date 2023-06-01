タカラトミーアーツより、3月下旬に発売されるガチャの「ふんばり～ぬ3」。こちらは、さまざまなワンちゃんたちが、“催している瞬間”をミニフィギュア化したものだ。「SR＋」や「原色」、「ホビーガチャ」などを手掛けてきた制作チームの新作で、人気のシリーズ第3弾となる。

今回ピックアップされている犬種は、シベリアン・ハスキーとミニチュアダックスフント、ミニチュアシュナウザー、コーギー、ペキニーズの5種類だ。それとは別にシークレット1種も用意されており、全6種類がラインナップされている。

おまけ的な要素だが、ガチャに同梱されている説明書の端は切り取って丸められるようになっている。茶色く丸めた紙をふんばっているワンちゃんのそばに置くと、より雰囲気が増して見える。

こちらが同梱されている説明書

切り取って丸めて一緒に飾ってみよう

シベリアン・ハスキー

犬としても大型だが、今回ラインナップされているアイテムの中でも全長が62mmとかなり立派な見た目をしているのが、こちらの「シベリアン・ハスキー」だ。鋭い視線でこちらを見つめながら、今にもふんばりの瞬間からゴールを迎えそうな姿が捉えられている

勇ましい姿だ

足を寄せたようなポーズになっている

背中側から見ると、より雰囲気が増す

造形も見事だ

鋭い目元や尖った鼻など、シベリアン・ハスキーの特徴もよく捉えられている。細かい毛並みもしっかりと再現されているほか、部位によって毛の色が変化することなどもリアルだ。写真には映っていないが、足の裏には肉球も描かれている。

表情も素晴らしい

彩色も丁寧だ

ミニチュアダックスフント

ペットとしても人気の高い犬種をモチーフにしたのが、こちらの「ミニチュアダックスフント」だ。足が短く胴長なスタイルがかわいらしいが、そのフォルムはしっかりと再現されている。ちなみにこちらのミニフィギュアでは、頭から尻尾までの長さは約50mmとなっている。

一見普通の姿に見える

後ろから見るとふんばっているっぽい

独特な体のラインだ

優しい性格が伝わってくる

黒い毛並みと茶色い部分の色合いも美しい。目はくりっとした黒目になっており、その上にちょこんと眉毛が付けられているところもキュートだ。今回はふんばっているポーズをしているが、尻尾も上に向かって伸びている。

少しおすまし顔

毛並みも再現されている

ミニチュアシュナウザー

口の周りや眉に、ふわふわとした仙人のような毛が伸びているのが特徴的な犬種をモチーフにしたのが、こちらの「ミニチュアシュナウザー」だ。穏やかで優しそうな見た目をしているところも、ペットとして愛される理由のひとつだろう。

こちらが「ミニチュアシュナウザー」だ

背中が美しい

足元に向かって徐々に色が変化している

正面からは普通の姿に見える

こちらのミニフィギュアは、全長約35mmのサイズとなっている。ぎゅっと口元を閉じながら、今にも出しそうな姿をしているところもかわいらしい。よく見ると、体の部分の毛並みも若干モフモフとした造形になっている。

仙人のようなモフモフ感も特徴的だ

毛並みもモフモフしている

コーギー

こちらの「コーギー」は、イギリスで生まれた犬種をモチーフにしたミニフィギュアだ。このコーギーと呼ばれる犬種自体は2種類あるそうだが、見た目的にはエリザベス女王が飼っていたことでも知られるウェルシュ・コーギー・ペンブロークの方に近い。

明るい毛並みが特徴的だ

短い足でしっかりとふんばっている

毛並みの色合いを見ているのも楽しい

全長は約37mmだ

ここのコーギーも足が比較的短いためか、ふんばっているポーズがよりかわいらしく見える。コーギーは足が短く体高が低いため、正面から見ると普通に立っているだけのように見えるのも面白い。

つぶらな瞳をしている

こちらも尻尾を大きく上げてふんばっている

ペキニーズ

こちらの「ペキニーズ」も、小型犬をモチーフにしたミニフィギュアだ。体全体をモフモフとした白い毛が覆っており、ペットとしても飼いたくなる姿をしている。面白いのは、ふんばっているときの表情である。つぶらな瞳に加えて、なぜか舌をチロリと出している。

全長は約30mmだ

少し筋肉質に見える

体全体が丸っこいフォルムだ

犬のカレンダーなどで見かけそうな姿だ

これは今回の「ふんばり～ぬ3」全般にいえることだが、サイズは手のひら程度ながら、体全体の毛並みや細かな表情などを含めて犬種ごとの特徴がよく出ている。こちらのペキニーズも、顔周りや体全体のフォルムも含めて素晴らしい出来映えだ。

瞳が潤んで見える

ふんばりポーズがよく似合う

ここから先はネタバレになってしまうが、今回のラインナップで「シークレット」として含まれているのもペキニーズである。簡単にいうと表情違いバージョンなのだが……なぜかより目を細めてしかめっ面になっているのだ。このふたつを並べてみると、違いがよくわかるかもしれない。

こちらが今回の「シークレット」だ

表情の違いがよくわかる

こちらでご紹介してきた「ふんばり～ぬ3」は、3月下旬から順次発売される予定だ。「シークレット」を含めると全部で6種類になるが、どれが出ても思わず頬が緩んでしまうほどの仕上がりになっている。コンプリートを目指している人は、なくなってしまう前になるべく早めに集めておこう！

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