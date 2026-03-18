目黒蓮（Snow Man）が“新しくなること’’への素直な思いを語る「新・晴れ風」特別ムービー『新しくなる』篇が全国5都市の屋外広告にて先行上映

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

目黒蓮（Snow Man）が、渡航前に“新しくなること’’への素直な思いを語った「新・晴れ風」特別ムービー『新しくなる』篇（60秒）が、3月22日18時より（※媒体により放映時間が異なる）全国5都市の屋外広告にて先行上映されることが決定した。

■ムービーではチャレンジへの正直な不安を語る目黒蓮の姿も

本ムービーは、この春、ブランド初のフルリニューアルをする「晴れ風」に思いを重ね、目黒が台本なしで“新しくなること”への本音の思いを語る特別映像。

海外での新生活を控えた目黒の口から語られるチャレンジへの正直な不安、そしてラストで「新しくなる！」と未来への決意を宣言する姿に注目だ。

ムービーは3月22日20時よりキリンビール公式YouTubeチャンネルでも公開予定。屋外広告での先行上映は、1日限りの限定上映となる。

【全国5大都市 屋外広告上映について】

屋外広告放映日：3月22日（日）

◇札幌：AUMIRU（アウミル）18:00～20:00

設置場所: さっぽろ地下街「オーロラタウン」内（オーロラプラザ）

◇新宿：新宿ユニカビジョン（YUNIKA VISION）18:00～21:00

設置場所: ユニカビル壁面（靖国通り沿い大ガード東交差点付近）

◇名古屋：NAGY（LIGHTNING WAVE NAGY）18:00～21:00

設置場所: OVA21ビル壁面（JR名古屋駅 太閤通口・新幹線口の正面）

◇大阪：ツタヤエビスバシヒットビジョン 18:00～21:00

設置場所: TSUTAYA EBISUBASHIビル壁面（道頓堀・戎橋のすぐ横）

◇福岡：SOLARIA DAIGAMEN 18:00～21:00

設置場所: 西鉄福岡（天神）駅ソラリアステージビル1階（北口改札下）

＜注意事項＞

※通行の妨げや周りの方の迷惑になる行為はお控えください。

※滞留等により、通行に支障が出る場合、途中で掲出を中止する場合あり。

※媒体社や近隣施設への問合せはご遠慮ください。

※広告は1時間に4回の上映を予定。

■リリース情報

2026.02.23 ON SALE

Snow Man

DIGITAL SINGLE「オドロウゼ！」

2026.04.29 ON SALE

Snow Man

SINGLE「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

■関連リンク

キリンビール「晴れ風」の詳細はこちら

https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/harekaze/

キリンビール 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/KirinBreweryCompany

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/