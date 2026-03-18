元カフェ店員の編集者が愛用『ビアレッティ・ヴィーナス』で本格ラテが自宅で楽しめる

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オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部はせ。某有名コーヒーショップでの勤務経験を持ち、自宅でも豆からひいて楽しむほどのコーヒー愛好家です。

今回ご紹介するのは、イタリアの老舗ブランド・ビアレッティのじか火式エスプレッソメーカー「ヴィーナス」。水とコーヒー粉をセットして火にかけるだけで、簡単に濃厚でおいしいエスプレッソをいれることができるんです。これがあれば、お店のようなカフェラテやアフォガートが自宅で気軽に楽しめます♪

Bialetti（ビアレッティ）

ヴィーナス 2カップ用

参考価格 \8100（税込み）

本格的なエスプレッソマシンは高価で場所もとる、手入れも大変……。でも、ドリップ以外のコーヒーも家で楽しみたい。そんなときに出会ったのがイタリア生まれのじか火式エスプレッソメーカーです。
じか火式で抽出するコーヒーは抽出時の圧力が機械式よりも低く、正確には「モカ」と呼ばれエスプレッソとは区別されるものの、手軽にこく深い一杯を楽しめて、アメリカーノやラテなどアレンジも自在。おうちコーヒーの幅が広がりました。

ステンレス製のスタイリッシュなデザイン

100年以上にわたり調理器具を手がけてきたイタリアの老舗ブランド「ビアレッティ」。イタリアでは「一家に1台」といわれるほど、じか火式エスプレッソメーカーが浸透しています。
数あるモデルのなかで私が選んだのは「ヴィーナス」シリーズ。名前どおりのエレガントなたたずまいで、キッチンに出しっぱなしでも絵になります。

私の購入の決め手は素材。他はアルミ製の商品が多いのですが、こちらはステンレス製でサビに強く、変色しにくいのが魅力。長く愛用できる安心感がありました。私が持っている2カップ用はIH非対応でじか火専用ですが、同シリーズの4カップ用や6カップ用商品はIH対応モデルとして展開されています。

オレンジページnet編集部　はせ

抽出の様子が楽しい！　味わいも本格

下部タンクに水、フィルターバスケットにコーヒー粉を入れて火にかけると、蒸気圧で押し上げられたお湯が粉を通り、上部サーバーへ抽出されます。「ごぽごぽっ」という音が鳴ったら完成の合図。ものの2、3分で簡単にいれられるので、忙しい朝も気負わず使えます。
機械式よりも抽出時の圧力が低いため、いわゆるエスプレッソのとろっとした感じよりも、やや軽めの質感に仕上がります。それでも味わいは濃厚でこく深く、少し香ばしく抽出される印象です。

※本来はふたを閉じて抽出しますが、撮影用にふたを開けています

お湯で割ってアメリカーノに、ミルクで割ってカフェラテにしてもコーヒーの風味がしっかり残るので相性がいいです。バニラアイスにかけてアフォガートにするのもおすすめです！

オレンジページnet編集部　はせ

お手入れしやすい！

本体はシンプルな構造で、パーツは簡単に分解できます。においうつりなどを防ぐため、普段のお手入れは洗剤やスポンジは使わず、ぬるま湯で洗うだけでOKです。

日々のお手入れが簡単にすむことは、長く愛用するうえで大切にしたいポイントですよね！

オレンジページnet編集部　はせ

商品データ

Bialetti（ビアレッティ）
ヴィーナス 2カップ用
参考価格 8100円（税込み）
https://www.bialetti.com/jp_jp/venus.html

オレンジページnet編集部
はせ

神奈川県出身。旅先でローカルフードと器を買い集め、「こんなに買ってどうするの？」とあとで反省するまでがパターン。国内外のおいしいお店チェックに余念がなく、Googleマップにピンを打つのが日課。 うさぎ占いはフレミッシュジャイアント。

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