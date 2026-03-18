元カフェ店員の編集者が愛用『ビアレッティ・ヴィーナス』で本格ラテが自宅で楽しめる

オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部はせ。某有名コーヒーショップでの勤務経験を持ち、自宅でも豆からひいて楽しむほどのコーヒー愛好家です。

今回ご紹介するのは、イタリアの老舗ブランド・ビアレッティのじか火式エスプレッソメーカー「ヴィーナス」。水とコーヒー粉をセットして火にかけるだけで、簡単に濃厚でおいしいエスプレッソをいれることができるんです。これがあれば、お店のようなカフェラテやアフォガートが自宅で気軽に楽しめます♪

Bialetti（ビアレッティ） ヴィーナス 2カップ用 参考価格 \8100（税込み） 本格的なエスプレッソマシンは高価で場所もとる、手入れも大変……。でも、ドリップ以外のコーヒーも家で楽しみたい。そんなときに出会ったのがイタリア生まれのじか火式エスプレッソメーカーです。

じか火式で抽出するコーヒーは抽出時の圧力が機械式よりも低く、正確には「モカ」と呼ばれエスプレッソとは区別されるものの、手軽にこく深い一杯を楽しめて、アメリカーノやラテなどアレンジも自在。おうちコーヒーの幅が広がりました。