目黒蓮演じる伝説の殺し屋の超絶バトルシーンとほっこり日常の落差にシビレる、映画『SAKAMOTO DAYS』場面写真解禁

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目黒蓮が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる話題の映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、作品の世界観と魅力がたっぷり詰まった、初公開カット含む場面写真が大量解禁された。

■いまだかつてないギャップが日本と世界を撃ち抜くエンターテインメント大作『SAKAMOTO DAYS』

キャストやビジュアル、予告映像が解禁されるたびに、各キャラクターや作品の世界観の再現度と作り込みの高さに、「全員ハマリ役」「再現度がエグすぎる！」と話題沸騰中の『SAKAMOTO DAYS』。

今回、公開されたのは、豪華キャスト陣とスタッフの手によって、驚異的な再現度で息を吹き込まれた、目黒蓮演じる＜ふくよかな坂本＞＜スマートな坂本＞を始めとする、16人のキャラクターそれぞれの場面カット、坂本（目黒）と鹿島（塩野瑛久）、シン（高橋文哉）と勢羽（渡邊圭祐）の2組による激しいアクションを予感させるバトルシーン。

さらに、ポテトチップスを寝ころびながら食べる＜ふくよかな坂本＞と笑顔の葵（上戸彩）・花（吉本実由）の一家団らんの様子、葵を前に坂本らが神妙な面持ちでベンチに正座をしている場面といった坂本ファミリーの日常（!?）を切り取った1シーンなども公開され、愛する家族との平和な日常と危険が常に隣り合わせる本作の世界観と魅力がたっぷり詰まった厳選の場面写真となっている。

超絶バトル×日常。いまだかつてないギャップが日本と世界を撃ち抜く、新時代のハイブリッドアクションエンターテインメント大作『SAKAMOTO DAYS』に注目だ。

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮 高橋文哉 上戸彩 横田真悠 戸塚純貴 塩野瑛久 渡邊圭祐 北村匠海 生見愛瑠 八木勇征

小手伸也 桜井日奈子 安西慎太郎 加藤浩次 津田健次郎

脚本・監督：福田雄一

主題歌：Snow Man「BANG!!」

配給： 東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■関連リンク

映画『SAKAMOTO DAYS』作品サイト

https://skmtdays-movie.jp/