ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が日本時間2026年3月15日に米フロリダ州マイアミで行われ、「侍ジャパン」こと日本代表がベネズエラ代表に5−8で敗れた。

現地で観戦していた人気お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一さんが同日にインスタグラムを更新し、試合結果を受けて率直な思いを伝えた。

「気合入りすぎて3時間前に球場入り」

中岡さんは15日にインスタで、お笑いタレント・出川哲朗さんとベネズエラ戦を現地観戦することを報告した。公開された写真では、観客席の前から4列目ほどの位置で、2人がユニホームを着て笑顔でポーズを決めている。投稿文では、

「正月以外 大型連休とったことがない男 出川さんと来たぜマイアミ！！ 飯尾さん（編注：お笑いコンビ「ずん」飯尾和樹さん）は準決勝から 絶対負けられない！！」

といい、「気合入りすぎて3時間前に球場入りじゃぃ 全力応援」とも意気込んだ。

一方で試合後には「マイアミ夜中の中岡 侍ジャパン敗退」と投稿し、下記のように複雑な思いを記している。

「信じられないくらい悔しぃー寝れない！！とはいえ全力の選手達を見て全力で応援できて良かった！野球が好きでホントに良かった！！全身全霊で感謝です」

投稿のコメント欄には、「試合は悔しい結果でしたが、面白かったですよね」「残念だったー！みんな頑張った！」「現地に応援に行かれて羨ましかったです。お疲れさまでした」といった声が寄せられている。

中岡さんは16日にXで「飯尾さん 雨のマイアミに到着されました」と後日談を伝えている。