猫をお風呂に入れるのは一苦労！ におう猫を洗おうと、じいちゃんは奮闘するが…／ねことじいちゃん3(11)

猫をお風呂に入れるのは一苦労！ におう猫を洗おうと、じいちゃんは奮闘するが…／ねことじいちゃん3(11)