リーグ・アン 25/26の第26節 モナコとブレストの試合が、3月15日05:05にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。

モナコはフォラリン・バロガン（FW）、サイモン・アディングラ（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、エリック・エビンベ（MF）、カモリ・ドゥンビア（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。モナコのフォラリン・バロガン（FW）がゴールを決めてモナコが先制。

ここで前半が終了。1-0とモナコがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、モナコが選手交代を行う。アラジ・バンバ（MF）からママドゥ・クリバリ（MF）に交代した。

67分、ブレストが選手交代を行う。エリック・エビンベ（MF）からレミー・ラスカリー（FW）に交代した。

70分、モナコは同時に2人を交代。マグネス・アクリウシェ（MF）、フォラリン・バロガン（FW）に代わりアンス・ファティ（FW）、マイカ・ビーレス（FW）がピッチに入る。

78分モナコに貴重な追加点が入る。アレクサンドル・ゴロビン（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、モナコが2-0で勝利した。

なお、モナコは36分にティロ・ケーラー（DF）、46分にアラジ・バンバ（MF）に、またブレストは45+2分にミシェル・ディアス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 07:11:11 更新