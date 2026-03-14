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Sparkling water consumption mitigates cognitive fatigue during prolonged esports play - ScienceDirect
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https://www.tsukuba.ac.jp/journal/medicine-health/20260220140000.html
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