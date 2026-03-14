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Track 01 : GOODBYE
Lyrics : Junya Okubo (¥¢¥Ê)
Music/Beat/Arrange/Mastering : Shuhei Ueda
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Lyrics : Junya Okubo (¥¢¥Ê)
Music/Remix/Mastering : Shuhei Ueda
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lyrical school tour 2026 ¡ÉGOODBYE¡É in Nagoya
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lyrical school tour 2026 ¡ÉGOODBYE¡É Final in Tokyo
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