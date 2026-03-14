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近鉄藤井寺駅の近くに佇む水色の外観が爽やかなシュークリーム専門店「シューアラクレーム カプリ 藤井寺店」。28歳のオーナーパティシエ、角島瑞希さんが切り盛りする人気店です。昨年は、「大阪・関西万博」に出店し、たこ焼きのような見た目のシューアイスがSNSで話題になりました。

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店内には、およそ10種類のカラフルなシュークリームが並びます。クッキー生地を使ったカリッと食感のシューにはクリームがたっぷり。色とりどりのチョコレートをあしらった可愛らしい見た目は、手土産にとしても大好評です。理想のフォルムと食感を実現させたのは、角島さんの積み重ねた努力の賜物。 「“美味しい”と“可愛い”を両立させたい」という思いが込められたシュークリームが多くの人を惹きつけています。

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製菓の専門学校を卒業後、21歳という若さで店を開業した角島さん。その原点には学生時代の苦しい出来事がありました。つらい時期を支えてくれたのは友人たち、そして、お店をサポートしてくれる母の存在でした。

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現在、角島さんは月に数回、母校の製菓学校で講師として授業を行っています。久しぶりに再会したのは、学生時代に教わった恩師。ジェラートショップを経営しながら講師を務める先生からは、お店を立ち上げる厳しさを学んだといいます。そんな彼女を先生は「特別な生徒だった」と振り返ります。

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角島さんの新たな挑戦はプチシューの改良。これまでにない新しいものを作ってみたいと、ザクザクの生地に、ブリュレのようなパリッとしたキャラメル感のあるシューを目指します。最初に試食してもらうのは、いつも本音で向き合ってくれる母。どのような仕上がりになったのでしょうか。

さらに、阪急百貨店からの依頼を受け、初めてクッキー缶の販売にも挑みます！

「LIFE～夢のカタチ～」は、3月14日 土曜 午前11時から放送。（ABCテレビ/関西地域で放送、TVer見逃し配信あり）