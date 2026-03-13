Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、ガンアクションの稽古時の写真を大放出した。

【写真】真剣な眼差しで拳銃を構える…佐久間大介の迫力に満ちたガンアクション

■佐久間大介「ガンアクション」稽古＆本番の様子を公開

佐久間は、ハッシュタグ「映画スペシャルズオフショット」をつけて、計15点にも及ぶリハーサルや本番の写真を大放出した。

1枚目は黒のロングTシャツに、グレーと白のラインが入ったジャージ姿で組手のようなショットを皮切りに、2枚目からは真剣な眼差しで拳銃を構える“ガンアクション”のリハーサルショットを連投。6枚目からは拳銃を背中に格納できるホルスターを装着したバックショット。中には、カメラに背を向けて拳銃を掲げた、“背中で語る”ようなクールなショットなど、ガンアクションシーンのオフショットをたっぷりと公開した。

佐久間は、「ガンアクション」「リハーサル ＆ 本番」とハッシュタグをつけて「off shot」と紹介。続けて、「監督：内田英治」「キャスト」として、佐久間大介、椎名桔平、中本悠太、青柳翔、小沢仁志とキャスト陣の名前も併せて綴るなど、佐久間の初単独主演映画『スペシャルズ』に注ぎ込んだ情熱を感じる写真に注目だ。

この投稿を受けて、「構えの姿がかっこよすぎ」「ガンアクションとてもカッコよかった」「ハート撃ち抜かれました」「初心者とは思えぬかっこよさ」「血管が浮き出てる腕がメロい」「色っぽくてセクシーなの最高」「鋭い視線が最高」と、映画ならではの緊張感を感じられる写真に注目が集まった。

