UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 ボデ・グリムトとスポルティングの第1戦が、3月12日05:00にアスプミラ・スタディオンにて行われた。

ボデ・グリムトはイェンス・ハウジ（FW）、カスパー・ホッグ（FW）、オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスポルティングはルイス・スアレス（FW）、ルイス・ギリェルミ（MF）、フランシスコ・トリンコン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、スポルティングに所属する守田 英正（MF）はベンチからのスタートとなった。

32分に試合が動く。ボデ・グリムトのソンドレ・フェット（MF）がPKを決めてボデ・グリムトが先制。

さらに45+1分ボデ・グリムトが追加点。オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とボデ・グリムトがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分、スポルティングは同時に3人を交代。ジョアン・シモエス（MF）、ゲオルギオス・バジャニディス（DF）、ジェニー・カタモ（MF）に代わり守田 英正（MF）、ヌーノ・サントス（FW）、スレイマン・ファイ（FW）がピッチに入る。

71分ボデ・グリムトが追加点。イェンス・ハウジ（FW）のアシストからカスパー・ホッグ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ボデ・グリムトが3-0で勝利した。

なお、スポルティングに所属する守田 英正（MF）は62分から交代で出場した。

