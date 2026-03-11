ＷＢＣはＢ組が大波乱。史上最強メンバーが集結してダントツの優勝候補と目された米国が予選敗退の危機に陥った。

１１日、米国がイタリア戦で６−８のまさか敗戦。イタリア３勝０敗、米国３勝１敗、メキシコ２勝１敗となり、準々決勝進出２チームは、１２日午前８時（日本時間）からのメキシコ−イタリア戦の結果次第となり、注目を集めている。

米国は自力８強は０％に。メキシコ−イタリア戦でイタリアが勝利すれば、イタリア１位、米国が２位通過となる。

一方でメキシコが勝利した場合は３勝１敗で３チームが並び、韓国・台湾・豪州でも注目された「失点率」次第となる。

少なくともメキシコが４得点以内で勝利すれば、米国が３位となり予選敗退となる。

投手戦などのロースコア展開となった場合などが該当する。

イタリアも５失点以上で敗れた場合は敗退の可能性があるため、消化試合のようにはいかず総力戦で臨む必要があるが、ルール的にはイタリアとメキシコが「協力」すれば２チームとも８強進出できることになり、真剣勝負の中での戦略も見ものだとネットでも話題となっている。

「イタリアとメキシコが協力すれば仲良く決勝トーナメント進出できるのか」「真剣勝負するんだろうけど」「見もの過ぎるだろ」「果たして明日のメキシコｖｓイタリアは真剣勝負が行われるのだろうか」「アメリカ敗退ってマジかｗ」「綺麗事言うなら真剣勝負すべきかもしれんが別に反則してるわけじゃないし」「メキシコ対イタリアガチで見もの」「メキシコとイタリアが手組めば」と注目が集まっている。