岩手出身・小松彩夏「今も忘れることはありません」 東日本大震災15年の思い
岩手県出身の俳優・小松彩夏が11日、自身のブログを更新。東日本大震災の発生から15年を迎えた思いをつづった。
【写真】気仙沼にある岩井崎の先端部に立つ「龍」の形をした“奇跡の松”
2023年7月に交際していた一般男性と結婚した小松は、結婚を機に拠点を宮城・仙台へ移し、2025年1月28日に第1子となる男児を出産。この日「あれから15年。」と題してブログを更新し、「2026年3月11日。東日本大震災から、今日で15年が経ちました」と書き出した。
震災当時について「当時、私は東京にいました。大きな揺れの中、震える手で岩手にいる母へ電話をかけたことを、今でもはっきり覚えています」と回顧。「居ても立ってもいられず被災地へ向かい、そこで見た景色や出会った人たちのことは、今も忘れることはありません」と振り返った。
さらに「忘れたいこと。忘れたくないこと。その想いは、人それぞれだと思います」と胸の内を明かし、「その気持ちを大切にしながら、今日は大切な人を想う日に。そして改めて、自分たちにできることを」と呼びかけた。
また、3月11日にYahoo!で「3.11」と検索すると被災地へ10円が寄付される取り組みについても紹介した。
最後には「東日本大震災で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。そして、被災地のさらなる復興を心よりお祈り申し上げます」と記し、宮城県気仙沼市の岩井崎の先端部に立つ“龍”の形をした松の写真を公開。「東日本大震災の津波により幹や枝が被害を受けたものの、一部が残ったことでその姿が現れた“奇跡の松”。力強い龍の姿から、パワーをいただきました」とつづり、ブログを締めくくった。
