「すごい美脚」新木優子、ミニスカコーデで美脚を披露！ 「素晴らしい脚」「スタイル抜群！」絶賛の声
俳優の新木優子さんは3月10日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つミニスカート姿を披露しました。
【写真】新木優子、美脚際立つミニスカート姿
新木さんは水色のシャツにデニムのミニスカート、黒いミュールを合わせたコーディネートで、シンプルながらも洗練された雰囲気。すらりと伸びた美脚が印象的です。
コメントでは、「綺麗すぎる」「すごい美脚ですね」「美しい」「スタイル抜群！」「素晴らしい脚」「美脚！！！！！！！！」「どれもオシャレで雰囲気どタイプです」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「美脚！！！！！！！！」新木さんは「I'm in LA for J'adore（ジャドールのためにLAにいます）」とつづり、15枚の写真と1本の動画を公開しました。ファッションブランド「DIOR（ディオール）」のジャパンアンバサダーを務めている新木さん。今回公開された写真は、撮影時のモデルショットやオフショットのようです。
「綺麗すぎて魅了されてしまうよ」たびたびDIORの商品を身に着けた写真を公開している新木さん。2月17日には「#DiorBambooPavilion」とタグを添え、1本の動画を公開しました。動画には、パビリオンを見学する様子のほか、俳優の吉沢亮さんや北村匠海さんとの撮影風景も映っています。コメントでは「服お似合い カワイイ！」「パビリオンの内装も物凄く素敵」「ゆんぴょ綺麗すぎて魅了されてしまうよ」などの声が多く寄せられました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
