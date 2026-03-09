人気ユーチューバーのヒカルが9日、Xを更新。自身の会社で雇用している元アイドルを絶賛した。

ヒカルは1月更新のYouTubeチャンネルで日向坂46を昨年5月に卒業した元アイドルの高瀬愛奈さん（27）からDMが来たことを告白。その後、自身が手がける会社「ReZARD」の広報として入社したことを発表していた。

そして今回、改めてXで報告。「【紅白出場にも出た元アイドルを雇いました。】 YouTubeを見ている方は知っていると思いますが、ReZARDの社員として元アイドルのまなふぃを雇いました」と書き出した。

「芸能人やスポーツ選手って、どうしても『現役の時間』が中心に見られがちですが、実はその後のキャリアの方が長いです。トップで活躍していた人ほど、セカンドキャリアってすごく重要だと思っています。現役のときに積み上げた経験や知名度をどう活かしていくか？ そこに新しい価値が生まれるので、とても大切なことです」と続けた。

「今はSNS戦国時代。企業もブランドも、ただ商品を作っているだけではなかなか届きません。どれだけいいものを作っても、『伝える力』がないと埋もれてしまう。だからこそ、出演側になれる人の価値はこれからもっと高くなると思っています」とした上で「カメラの前で話す力、空気を作る力、そして人に見てもらう力。そういう経験を持っている人がブランドの中にいることはかなり大きいです」と記述。

「今回ReZARDに入ってくれたのも、そういう意味ですごく面白い挑戦だと思っています。そして今回、シャンプーのまなふぃバージョンの新しいLPを本人に作ってもらいました。かなりいい仕上がりになっているのでぜひ見てみてください」とつづり、高瀬さんが手がけたシャンプーの告知ページのURLを公開。最後に「元アイドルがここまでのモノを仕上げるまで成長しました」と絶賛した。