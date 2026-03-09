HANA¤Î7¿Í¤¬¿¿¹È¤Î°áÁõ¤Ç°µ´¬¤Î¥ªー¥éÊü¤Ä¥Ä¥¢ー¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö¥ªー¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷²¦ÍÍ´¶¤¬¹¥¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃÂê
HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡¢1st¥Ä¥¢ー¤ÎºÇ½é¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë°¦ÃÎ¸ø±é¤Î¥¹¥Æー¥¸Î¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¤Î7¿Í¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ÇÆ²¡¹¤ÈÐÊ¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①②¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ä¥¢ー¥°¥Ã¥º¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿HANA①②
¢£¿¿¹È¤Î°áÁõ¤Ç¥Ä¥¢ー¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿HANA
Á´17ÅÔ»Ô¤Ç25¸ø±é¤ò¹Ô¤¦1st¥Ä¥¢ー¡ØHANA 1st TOUR 2026 ¡ÈBorn to Bloom¡É¡Ù¤ò¡¢3·î7Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Ûー¥ë¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿HANA¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬¿¿¹È¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÆü¤È2ÆüÌÜ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉñÂæÎ¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
½éÆü¤Ï¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤¬³¬ÃÊ¤Ë½¸·ë¡£CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¡¢NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¡¢KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃÊ¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢½÷²¦¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷³Ê¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¿È¤ÎMOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¤¬Íú¤¤¤¿¥ìー¥¹¤ÎÊÁ¥¿¥¤¥Ä¤ä¡¢YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤¬Å»¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¥Õ¥¡ー¥³ー¥È¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¤½¤·¤Æ2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸Î¢¤ÇÐÊ¤à¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Á¥«¤ÏÆ²¡¹¤È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥Ýー¥º¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÏÆ¤ò¥â¥â¥«¤ÈMAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¤¬¸Ç¤á¤ë¡£¸åÎó¤Ç¤ÏJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤È¥Ê¥ª¥³¤ò¥³¥Ï¥ë¤È¥æ¥ê¤¬°Ï¤ß¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥ªー¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀÖ°áÁõ¤ß¤ó¤ÊåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ï¤¢¤¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥ªー¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷²¦ÍÍ´¶¤¬¹¥¤¡×¡Ö°µÅÝÅªÈþ¡×¡Ö¤Ö¤Á¤«¤Þ¤»¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤¯¤é¤¤åºÎï¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¥Ü¥¿¥ó²¿¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£