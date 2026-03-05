中川大輔「まるで猫のようなドラマ」猫と話せるトラベルライターの癒しの旅：旅と僕と猫
木ドラ24「旅と僕と猫」（毎週木曜深夜24時30分）主演・中川大輔さんにインタビュー。
猫と話せるトラベルライター・猫神守が、旅先で出会う猫たちに名所やグルメを取材しながら街をめぐる、癒しの旅ドラマ。旅も猫も好きだという中川さんは「ほとんどのシーンで笑顔だったんじゃないか」という撮影を振り返った。
まるで猫のようなドラマ
――本作の情報が解禁された時、SNSなどで「中川さんと猫、うれしい！」という反響が大きくて。主人公・猫神守の役どころが、猫好き、旅好きとしても知られる中川さんにピッタリだと感じました。
――第1話で訪れる「静岡県伊東市」など、全4話で4ヵ所を旅します。旅がお好きな中川さんには、特に楽しい現場だったのではないでしょうか。
「旅も好きですし、何より空気が澄んでいる場所が大好きなので、それぞれの土地の心地よい空気を全身に浴びながら撮影できたことは本当に幸せでした。ほとんどのシーンで笑顔だったと思うくらい幸せなドラマになりました｣
――ロケで訪れた中で、特に印象に残っている場所は？
「第1話の冒頭を撮影した伊東が印象に残っています。作品がどのような雰囲気になるのか、想像できないまま現地に入りましたが、冬でも比較的温暖で、天候に恵まれ、スケジュールも順調に進んだことで、“この作品はきっとうまくいく”という確信を持てた場所でもあります。お椀を伏せたような形の大室山がとても美しくて、一目見た瞬間に“プライベートでもここに絶対行ってみたい！”と思いました。猫から聞いたお店で食べたラーメンも美味しかったです｣
――第1話は足立梨花さん、第2話は北香那さんなど、各回ゲストも出演。初恋の相手を演じる北香那さんについて、以前インタビューで「印象的な役者さん」だとおっしゃっていましたが、共演してみていかがでしたか？
「北さんは、10年ほど前にドラマ『バイプレイヤーズ〜もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら〜』（テレビ東京）でカタコトの中国人役を演じていらっしゃって、印象に残っていたんです。こうして10年越しでご一緒できたことはうれしかったです。今回、猫を通して一緒にお芝居をさせていただきましたが、リアルなお芝居をされる方ですごいなと、尊敬しました｣
――ドラマを楽しみにしてくれている方々にメッセージを！
「そこにあるだけで周囲を和ませられる力のある作品だと思います。まるで猫のようなドラマだと思っていますので、ただただ癒やされて、楽しんでいただけたらうれしいです｣
今夜スタート、木ドラ24「旅と僕と猫」（毎週木曜深夜24時30分）第1話は？
第1話「伊東・猫が教えてくれた匂い」
猫と話せる不思議な力をもつトラベルライターの猫神守(中川大輔)は、取材で静岡県伊東市を訪れていた。文房具店の猫・大吉からラーメン店の情報を聞いた猫神は、地元で愛されるラーメンに舌鼓を打つ。さらに東海館や伊東マリンタウンなど伊東のスポットを巡る中、迷子の猫・マルを探す飼い主の加賀美優花(足立梨花)に出会う。マル探しに協力することになった猫神は、大吉や保護猫たちから有力な情報を得て、ある場所を訪れる。
【プロフィール】
中川大輔（なかがわ・だいすけ）
1998年1月5日生まれ。東京都出身。2016年「MEN'S NON-NO」オーディションでグランプリを受賞し専属モデルに、2017年ドラマ「東京タラレバ娘」（フジテレビ系）で俳優デビュー。主な出演作は「仮面ライダーゼロワン」（テレビ朝日系）、「花嫁未満エスケープ」（テレビ東京）、連続テレビ小説「舞いあがれ!」（NHK）、「ifの世界で恋がはじまる」（毎日放送）、「リブート」（TBS系）など。人気の恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」（ABEMA）の見届け人も務めている。
