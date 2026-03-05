今が食べごろのサワーポメロを主役にした「まるっとポメロまつり」が、いちき串木野市の飲食店で行われています。神村学園サッカー部の全国優勝をきっかけに注目が集まるいちき串木野市のサワーポメロ。地元の魅力を発信しようという取り組みが広がっています。



(岡本アナウンサー)

「こちらが、いちき串木野市の特産品サワーポメロ。手に持っただけで、ものすごくいい香りがします。このサワーポメロを使ったお菓子がこちら。ポメロクロワッサンド。美味しそうでしょ？真ん中にサワーポメロの果肉がたっぷり入っています。では、頂きます。これは初めて食べる味ですね。甘さと酸味とあわさって、おいしいです！」





サワーポメロの旬にあわせて2月からいちき串木野市で行われている「まるっとポメロ祭り」。いちき串木野市内16の店でサワーポメロを使ったお菓子や料理が販売されています。(お客さん）「息子の誕生日に買いに来た。こっちは誕生日ケーキ、こっちはポメロのクロワッサン。Qどうして買おうと？季節のものを食べたくて、食べさせてあげたくて」こちらのお客さんは、サワーポメロのソフトクリームを堪能していました。(お客さん)「サワーポメロ祭りをやっているって知らなくて、たまたま来たらやっていたので食べてみました。（サワーポメロの）果肉とかソースが入っているので美味しい」祭りの発起人が菓子店「菊屋」の宮内 淳次さん。いちき串木野市の特産品サワーポメロを知ってもらいたいと、2年前に祭りを立ち上げました。今年は、神村学園サッカー部の全国優勝が追い風になっているそうです。(菊屋・宮内淳次さん)「今回、神村学園が（開会式の）入場行進で（サワーポメロを）持ってて下さったり、男女とも輝かしい功績で優勝ポメロと言われる。県内外に周知してくれて、ありがたい。(岡本アナウンサー)神村学園の優勝から（サワーポメロの）引き合いは増えていますか？(菊屋・宮内淳次さん）前回、前々回以上に問い合わせが多い。私たちは地域から発信していて、神村学園は全国へ発信してくれている。（サワーポメロ）農家ではないが、うれしい」お菓子だけではありません。「菊屋」の向かい側にある「海鮮まぐろ家」では、サワーポメロを使ったオリジナルの海鮮メニューも登場しています。「ビンチョウマグロのポメロステーキ」。名前の通りびんちょう鮪の上に大きなサワーポメロの果肉がのっています。(岡本アナウンサー)「焼き魚と果物、合うのでしょうか？頂きます。合う！マグロの旨味とポメロの爽やかさが絶妙にマッチします！」（海鮮まぐろ家・中村栄吉料理長）「魚のステーキには、よくレモンとワインを使う。レモンの代わりにポメロを使ったらどうかなと思い、やってみた」旬の味覚を通して地元の魅力を発信する取り組みが広がるいちき串木野市。「まるっとポメロまつり」は3月末まで開かれています。