「懸念されるのは…」侍ジャパンの連覇に“懐疑的”　米メディアが示した見解「今年は日本の年ではないような予感」【WBC】

侍ジャパンの連覇に米メディアが懐疑的な見方を示した(C)Getty Images

3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に、米メディア『FanSided』による全20チームのパワーランキングが発表された。

2度目の大会連覇を目指す日本は、1位の米国、2位のドミニカ共和国に次いで3位という評価だった。

同メディアは「過去5大会中3度の優勝を誇るディフェンディング・チャンピオン、日本代表の敗北を予想するのは極めて困難だ。しかしその一方で、これほど強力なチームでありながら、2023年大会の決勝では危うく勝利を逃しかけたのも事実。さらに、この3年間でチームの全体的なタレントレベルはわずかに後退した感がある」と伝えている。

また「打線については、ショウヘイ・オオタニ、ムネタカ・ムラカミ、カズマ・オカモト、そしてコンディション万全のセイヤ・スズキを擁しており、依然として他を圧倒するでしょう。テルアキ・サトウはMLBでの経験こそないが、セ・リーグの現役MVPとして君臨している」と付け加えた。