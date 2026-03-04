ロサンゼルス・レイカーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ

日付：2026年3月4日（水）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 110 - 101 ニューオーリンズ・ペリカンズ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズがリードし31-33で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し54-51で終了する。

第3クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが逆転し76-78で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し110-101で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は18:37出場、2得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-04 15:25:06 更新