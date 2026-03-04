【NBA試合速報】2026年3月4日（水） ロサンゼルス・レイカーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ
ロサンゼルス・レイカーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ
日付：2026年3月4日（水）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 110 - 101 ニューオーリンズ・ペリカンズ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズがリードし31-33で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し54-51で終了する。
第3クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが逆転し76-78で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し110-101で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は18:37出場、2得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-04 15:25:06 更新