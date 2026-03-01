プレミアリーグ 25/26の第28節 マンチェスター・ユナイテッドとクリスタルパレスの試合が、3月1日23:00にオールド・トラフォードにて行われた。

マンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ブレナン・ジョンソン（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。クリスタルパレスのブレナン・ジョンソン（FW）のアシストからマクサンス・ラクロワ（DF）がヘディングシュートを決めてクリスタルパレスが先制。

24分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。ルーク・ショー（DF）に代わりヌサイル・マズラウイ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。0-1とクリスタルパレスがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分にクリスタルパレスのマクサンス・ラクロワ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その直後の57分マンチェスター・ユナイテッドが同点に追いつく。ブルーノ・フェルナンデス（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

58分、クリスタルパレスは同時に2人を交代。ヨルゲン・ラルセン（FW）、ブレナン・ジョンソン（FW）に代わりチャディ・リアド（DF）、エバン・ゲッサン（FW）がピッチに入る。

65分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。ブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからベンヤミン・シェシュコ（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マンチェスター・ユナイテッドが2-1で勝利した。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）は先発し85分までプレーした。6分にイエローカードを受けている。

2026-03-02 01:10:15 更新