転職理由ランキング【20代】3位「給与が低い・昇給が見込めない」、2位「個人の成果で評価されない」、1位は？　「doda」調査

パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda」は2026年2月16日、20〜59歳の正社員男女を対象とした「転職理由についての調査」の結果を発表した。

20代、残業や休日出勤への不満が最多

今回の調査によると、20代では「労働時間に不満（残業が多い／休日出勤がある）」が44.6％で最多となり、他の年代とは異なる順位構成に。dodaは「そのほかの世代の1位はいずれも『給与が低い・昇給が見込めない』で、割合はそれぞれ30代が36.9%、40代が39.6%、50代が31.9%でした」といい、世代の違いがみてとれた。

dodaは「20代はコロナ禍で学生時代や社会人生活をスタートした人が多い世代です。リモートワークの導入や業務プロセスの見直し、残業抑制といった取り組みを進めた企業も多く、長時間労働や休日出勤を前提としないはたらき方が成り立つことを知った人も多いと推察されます」と分析する。

2位は「個人の成果で評価されない」が40.7％、3位が「給与が低い・昇給が見込めない」が37.0％と続いた。

調査は2025年8月1日〜8日にインターネットで行われ、対象者は20〜59歳の男女の正社員。有効回答数は978人。