乃木坂46佐藤璃果、春服ワンピースで美肩輝く「透明感がすごい」「リアル天使」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/01】乃木坂46の佐藤璃果が2月28日、自身のInstagramを更新。春らしい白いワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】乃木坂46メンバー「リアル天使」と話題の肌見せコーデ
佐藤は「40thSG リアルミーグリ ありがとうございました」と感謝を伝え、白いワンピース姿を公開。「気分はもう春な今日のお洋服」とコメントし、花柄のワンピースに同色のカーディガンを合わせ、美しい肩を覗かせている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「肩出しが絶妙でドキドキする」「ミーグリお疲れ様」「ビジュアルが最高に仕上がってる」「透明感がすごい」「リアル天使」といった声が寄せられている。
佐藤は2月16日、自身のブログで41枚目シングルをもってグループを卒業することを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46メンバー「リアル天使」と話題の肌見せコーデ
◆佐藤璃果、春服で肩出しショット披露
佐藤は「40thSG リアルミーグリ ありがとうございました」と感謝を伝え、白いワンピース姿を公開。「気分はもう春な今日のお洋服」とコメントし、花柄のワンピースに同色のカーディガンを合わせ、美しい肩を覗かせている。
◆佐藤璃果の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「肩出しが絶妙でドキドキする」「ミーグリお疲れ様」「ビジュアルが最高に仕上がってる」「透明感がすごい」「リアル天使」といった声が寄せられている。
佐藤は2月16日、自身のブログで41枚目シングルをもってグループを卒業することを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】