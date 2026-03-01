【俺の楽器・私の愛機】1976「15年越しの所有」
【Bacchus BSG-68V】（秋田県 たろーTHEえもん 38歳）
15年程まえ地元の楽器屋で試奏したSGタイプ。
当時、Gibsonが至高と考えていて、Bacchusは正直バカにしていました。試奏してそんな考えは、すぐに吹き飛びました。国産でこんなに良いギターがあるのかと驚いたのを覚えています。
しかし、お金の問題で購入には、至らず、ずっと後悔していました。
昨年、1本ギターを増やそうと思い立ち検索しているとこの個体を見つけました。悩みに悩み購入し到着までの間、とある人のブログでこのギターについて勉強していました。到着してビックリ！購入したギターがブログの主さんが組み上げ調整してくれた個体だったのです！（ドンガラ状態だったSGをブログ主が蘇らせてくれた）
こんなことあるのかと驚きすぐに連絡！前オーナー様と連絡が取れるなんてまず無いので凄く嬉しかった。高価なギターでは、ありませんが自分にとっては、特別な1本です。
ちなみに今では、国産ギターが至高です。
◆ ◆ ◆
趣味性の高いアイテムですから、ギターの好みとか惚れ要素には、その人にしかわからないような萌えポイントがありますよね。敢えてギブソンをやり過ごしてグレコのミントコレクションに偏愛を見せ、当時のバイオリン仕上げに異常な興奮を示したり、トーカイこそ至高であると、本家を売り飛ばしてREBORNなヤツをゲットしたりというこじらせもよく見る症例です。Bacchusなんてただでさえ高品質で、ましてや価格を鑑みたら申し訳ないけどギブソンは眼中から外れてしまうかもしれん…よね。（BARKS 烏丸哲也）
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
