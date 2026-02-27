新しい月の動き方を決める前に、全体運の流れを把握しておくと予定が組みやすくなります。

占いメディアziredが、月間の12星座運勢をランキング形式で公開しました。

順位だけでなく、星座別の過ごし方まで読めるので、1か月の行動プランに落とし込みやすい構成です！

zired「月間12星座運勢ランキング」

配信開始日：2026年2月24日対象期間：2026年3月利用料金：無料配信場所：占いメディアzired特設ページ

ziredは「大人の恋愛と占い」をテーマに、全国の占い情報と各種占術コンテンツを発信する女性向けメディアです。

同メディア内の星座占いは、西洋占星術の考え方をベースに、毎日・毎週・毎月のリズムで読み分けられる構成です。

今回の月間ランキングは、星座ごとのテーマと行動アドバイスをまとめて確認できる企画として公開されています。

ランキング企画の配信概要

ランキング対象数：12星座配信形式：無料公開

月間の流れを星座別に俯瞰できるため、仕事・恋愛・お金の優先順位を先に決めたい時に使いやすい企画です。

登録不要で閲覧できる設計なので、通勤時間や家事の合間でも必要な部分から読み進めやすくなっています。

12位〜10位に共通する今月の注意点

該当順位：12位〜10位該当星座数：3星座

乙女座・双子座・射手座のパートでは、確認不足や見落としを防ぐ行動が共通の鍵として示されています。

提出物のダブルチェックや作業目的の再確認など、地味でも再現性の高い行動が運気の底上げにつながる月です。

上位3星座の追い風ポイント

3位：獅子座2位：牡牛座1位：魚座

上位グループは、対人連携を取りながら前進するほど成果が伸びる流れとして描かれています。

1位の魚座は得意分野での評価上昇、2位の牡牛座は停滞感の解消、3位の獅子座は協働での結果創出が今月の軸です。

毎日・毎週・毎月占いの使い分け

今日の運勢更新：毎日0時今週の運勢更新：毎週月曜0時今月の運勢更新：毎月1日0時

月間ランキングで大枠を決め、日次と週次で微調整する読み方にすると、行動計画の精度を保ちやすくなります。

予定が変わりやすい月でも、更新タイミングが固定されていると判断の基準を持ちやすいのが利点です☆

星座占いは結果だけを見るより、行動アドバイスを予定表に落とし込むと活用度が上がります。

月初に全体運を押さえておくと、忙しい時期でも優先順位を崩しにくくなります。

【恋愛も仕事も先回りで整える12星座メッセージ！

zired「月間運勢ランキング＆星座別アドバイス総まとめ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 月間運勢ランキングはいつ公開されましたか？

2026年2月24日に無料配信が開始されています。

Q. 対象になっているのは何星座ですか？

12星座すべてがランキング対象です。

Q. 上位3星座はどの星座ですか？

3位が獅子座、2位が牡牛座、1位が魚座です。

Q. 今日・今週・今月の運勢はいつ更新されますか？

今日の運勢は毎日0時、今週の運勢は毎週月曜0時、今月の運勢は毎月1日0時に更新されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 恋愛も仕事も先回りで整える12星座メッセージ！zired「月間運勢ランキング＆星座別アドバイス総」 appeared first on Dtimes.