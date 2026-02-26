LE SSERAFIMユンジン、シャツ1枚で圧巻美脚スラリ ミラノ街中ショットに「オーラがレベチ」「女神」と話題
【モデルプレス＝2026/02/26】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が2月25日、自身のInstagramを更新。ピンクのシャツ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】K-POP美女「脚長すぎる」美脚全開のシャツコーデ
ユンジンは「＠fendi ＃FendiFW26」とつづり、ファッションブランド「FENDI」がミラノ・ファッションウィークで25日（現地時間）に行った2026年秋冬コレクションに参加した日のものと思われる写真を投稿。淡いピンクのシャツにスカーフを合わせたスラリと伸びる脚が印象的な装いで、街中の信号機のそばでポーズを決める姿を披露している。他にも街頭を散策している自然体な姿や屋内での鏡越しセルフィーなども公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「オーラがレベチ」「脚長すぎる」「女神だ」「絵になる」「二度見した」「ため息出ちゃう美しさ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
