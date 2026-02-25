2026年2月27日、愛知県豊田市に「コメダ和喫茶 おかげ庵 イオンスタイル豊田店」がオープンします。

三河地区初出店となる新店舗では、和のくつろぎ空間で抹茶や甘味、食事メニューまで幅広く楽しめます。

朝から夜まで使いやすい営業時間も魅力の一店です☆

コメダ和喫茶 おかげ庵「イオンスタイル豊田店」

開店日：2026年2月27日（金）営業時間：7:00〜22:00（3月8日（日）までは7:00〜18:00）所在地：愛知県豊田市十塚町2丁目37-1定休日：年中無休席数：33卓84席（全席禁煙）駐車場：1050台（イオンスタイル豊田共用駐車場）

コメダ珈琲店は、名古屋発祥のフルサービス型喫茶店として「街のリビングルーム」を掲げるブランドです。

「おかげ庵」は、コメダのくつろぎを受け継ぎながら抹茶や和甘味を軸に展開する和の喫茶ブランドです。

今回のイオンスタイル豊田店は、三河地区で初めて出店する店舗として日常使いしやすい導線を備えた一軒です。

木の温もりが広がる和モダン空間

天井意匠：木の梁を見せた高天井壁面カラー：淡い緑を基調に統一照明：和紙調の丸型ペンダントライト

木目とやわらかな照明が重なり、入店直後から落ち着きやすい雰囲気です。

深緑ストライプのソファ席が視覚的なアクセントになり、和喫茶らしい上質感を引き上げます。

買い物の合間の短時間利用にも、長めのカフェ時間にもなじむ空間設計。

半個室感を高めるボックス席レイアウト

木製の仕切りで区切られた席配置により、複数人でも会話しやすい距離感が保たれます。

三色団子を思わせる意匠とくつろぎ導線

照明デザイン：ピンク・白・緑の提灯風ライト窓まわり：からし色ロールスクリーン客席構成：木製ボックス席とソファ席を併設

三色団子を連想させる照明が視線を引き、和喫茶の世界観を入店直後に伝えます。

明るい木材の梁天井と落ち着いたファブリックの対比で、写真映えと居心地を両立した印象です。

店舗デザイン全体に統一感があり、初利用でも席選びに迷いにくいのもポイント！

席で焼くおだんごと一杯ずつ点てるお抹茶

おだんご：卓上コンロで焼き上げる体験型スタイルお抹茶：西尾産の抹茶を注文ごとに点てて提供定番甘味：抹茶シロノワールを黒蜜で楽しめる構成

焼き色がついていく過程を眺めながら食べ頃を待つ時間も、同店ならではの体験価値です。

香ばしさが立ったおだんごにたれやあんを合わせると、味の変化を自分好みに組み立てられます。

点てたてのお抹茶と合わせることで甘味の輪郭が引き締まり、和喫茶らしい満足感。

モーニングと食事まで選べる定番ラインナップ

モーニング提供時間：開店から午前11時まで季節限定モーニング：「おむすびセット（しらすの佃煮）」単品価格：220円（税込）販売期間：2026年1月21日（水）〜2026年4月中旬頃

お飲み物注文で選べるモーニングは、朝の外食を手早く整えたい日にも使いやすい構成です。

しらすの佃煮は愛知県南知多町産の素材を使い、やわらかな食感がごはんに寄り添います。

甘味だけでなく食事メニューもそろうため、時間帯を問わず立ち寄りやすいのが魅力です。

和甘味のみつまめ

粒あん、寒天、白玉、フルーツの色合いが映える一皿で、食後のデザートにも合わせやすい一品です。

ほっと温まるきしめん

幅広麺を出汁とともに味わえる温メニューで、冷える日や軽い食事需要にも応えるラインナップです。

抹茶ソフトをのせたデザートメニュー

抹茶の香りとソフトの口どけ、シュー生地の食感が重なる構成で、喫茶時間の満足度を上げる甘味です。

朝食から甘味、食事まで一店舗で完結するため、家族利用にもひとり時間にも取り入れやすい構成です。

和の意匠とコメダのフルサービスが重なる空間で、日常の休憩時間を少し丁寧に整えられます。

和の甘味と喫茶時間をゆったり満喫！コメダ和喫茶 おかげ庵「おだんごと抹茶を楽しむ和喫茶空間」の紹介でした。

よくある質問

Q. コメダ和喫茶 おかげ庵 イオンスタイル豊田店の開店日はいつですか？

2026年2月27日（金）です。

Q. 営業時間を教えてください。

通常は7:00〜22:00で、3月8日（日）までは7:00〜18:00の時短営業です。

Q. モーニングサービスは何時までですか？

開店から午前11時まで利用できます。

Q. 「おむすびセット（しらすの佃煮）」の価格はいくらですか？

単品注文は220円（税込）です。

