½¾¶È°÷¤Î¡ÖÏ«´ð¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¸½¼Â¤Ë¡Ä´ë¶È¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Ä´ºº¡×¤ÎÁ´ËÆ¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö½¾¶È°÷¤ËÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¡ÊÏ«´ð½ð¡Ë¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¡¢´ë¶È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ï«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤¬¼è¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ä¡¢Î©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤ÎÎ®¤ì¡¢¤½¤·¤Æ½¾¶È°÷Â¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¿¹ÂçÊå»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ï«´ð½ð¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä
½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖÏ«´ð¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éËÜÅö¤ËÏ«´ð½ð¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤ó¤Ê´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÏ«´ð½ð¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Îã¤â¡£¼ÂºÝ¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¡ÊÏ«´ð½ð¡Ë¤Ø¤ÎÄÌÊó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¤±¤Ëµ¯¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÛ£Ëæ¤Ê±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤ÎÉÔËþ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÄÌÊó¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½ÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡ÖÏ«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¼ÂºÝ¤ËÄÌÊó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
Ï«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ï
½¾¶È°÷¤¬²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤Ä¤Î¤é¤»¤ÆÏ«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÄÂ¶â¡Ê»Ä¶ÈÂå¡Ë¤ÎÌ¤Ê§¤¤
¢°ãË¡¤ÊÄ¹»þ´Ö»Ä¶È
£µÙ·Æ¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤
¤µÙÆü¤òÅ¬ÀÚ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤
¥Ç¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤
Ï«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎ®¤ì
Ï«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤ÎÎ®¤ì¤ÇÄ´ºº¤ä½èÊ¬¤Î¼êÂ³¤¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¡ÊÎ×¸¡¡Ë
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤¬»ö¶È¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦Î©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¡ÊÎ×¸¡¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Î×¸¡¤Ï¡¢É¬¤º»öÁ°Í½¹ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÌ³¾å¤Ï¡¢°¼Á¤Ê»ö°Æ¤ä¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤»ö°Æ¤Ê¤É¤ò½ü¤¡¢»öÁ°Í½¹ð¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»öÁ°Í½¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Ä¢Êí¤ä½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
Î×¸¡ÅöÆü¤Ï¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤¬»ö¶È¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¡¢»ö¶È¾ì¤Î´ÉÍý¼Ô¤äÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¢Êí¤ä½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢¿ÒÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ë¡Îá°ãÈ¿¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
£»ØÆ³É¼¤Î¸òÉÕorÀ§Àµ´«¹ð
Ë¡Îá°ãÈ¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î²þÁ±¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤»ö¼Â¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ö¶È¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»ØÆ³É¼¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ê¤É¤ËÌÀ³Î¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë»ö¼Â¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È¾ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ§Àµ´«¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤À§Àµ¡¦²þÁ±¤·¤ÆÊó¹ð
»ØÆ³É¼¤Î¸òÉÕ¤Þ¤¿¤ÏÀ§Àµ´«¹ð¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤¬»ØÄê¤¹¤ë´ü´ÖÆâ¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¡¢À§Àµ¡¦²þÁ±Êó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ï«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤¬¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤È¤Ï
´ë¶È¤ÏÏ«´ð½ð¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¡ÊÎ×¸¡¡Ë¤òµñ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Î×¸¡¤ÎºÝ¡¢Ä¢Êí¡¦½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤ä¿ÒÌä¤òµñ¤ó¤À¤ê¡¢µõµ¶¤Î½ñÎà¤òÄó½Ð¡¦µõµ¶¤ÎÄÄ½Ò¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ãË¡¤Ç¤¹¡£Î×¸¡¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»öÁ°¤Ë»ñÎÁ¤òÍÑ°Õ
Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤ÎÎ×¸¡¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯¾ò·ï¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ä¶ÈÂåÌ¤Ê§¤¤µ¿ÏÇ¤Ç¤ÎÎ×¸¡¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡»ö¶È¾ì¤ÎÁÈ¿¥¿Þ
¢Ï«Æ¯¼ÔÌ¾Êí
£½¢¶Èµ¬Â§
¤¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¡¢Ï«Æ¯¾ò·ïÄÌÃÎ½ñ
¥ÄÂ¶âÂæÄ¢
¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¿¥¤¥à¥«¡¼¥É¤ÎµÏ¿
§Ï«»È¶¨Äê¡Ê36¶¨ÄêÆÏ¡Ë
¨ÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÉÍýÊí
Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤¬»ö¶È¾ì¤ØË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ñÎÁ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ë²óÅú
Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤Ï¡¢Äó¼¨¤ò¼õ¤±¤¿»ñÎÁ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»ñÎÁ¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¶È¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ñÎÁ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂÂÖ¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ¿¼Â¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æµõµ¶¤Î²óÅú¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢·º»öÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£À§Àµ´«¹ð½ñ¡¦»ØÆ³É¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ
Î©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ë¡Îá°ãÈ¿¤ä²þÁ±¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î½ÅÂçÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ§Àµ´«¹ð½ñ¤Þ¤¿¤Ï»ØÆ³É¼¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢´ë¶È¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤¿´üÆü¤Þ¤Ç¤ËÀ§Àµ¤·¤ÆÀ§Àµ¡¦²þÁ±Êó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À§Àµ¡¦²þÁ±Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÌäÂê¤ÎÇ§¼±¡¢¢²þÁ±Á¼ÃÖ¤ÎÆâÍÆ¡¢£ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¾ÜºÙ¤ËµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤«¤é¤Î»ØÅ¦»ö¹à¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¡¢º¬ËÜ¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±·×²è¤òºöÄê¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼Â»Ü¾õ¶·¤òÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Â®¤ä¤«¤ËÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë
¡Î×¸¡¤ÎÍ½¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç
¤â¤·Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤«¤éÎ×¸¡¤ÎÍ½¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç´ë¶ÈË¡Ì³¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Î×¸¡¤ÎÁ°¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÛ¸î»Î¤«¤é¡¢Î×¸¡ÅöÆü¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ä»öÁ°½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢Î×¸¡¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î×¸¡¤ËÊÛ¸î»Î¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÀÅÀ¤ÎÀ°Íý¤äº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤Î»ØÅ¦¤¹¤ë»ö¹à¤¬Ë¡Îá¾åÀµ¤·¤¤¤«¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢Ë¡Îá¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È¿ÏÀ¤Ç¤¤ë»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÊÛ¸î»Î¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤âÃµ¤·¤¿¤ê¡¢Ï«´ð½ð¤ËÄó½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤ÏÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¤»ö¾ð¤ò¡¢Ï«´ð½ð¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢À§Àµ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç
À§Àµ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Â®¤ä¤«¤ËÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£À§Àµ´«¹ð¤ÏÏ«Æ¯´ð½àË¡Åù¤ËÌÀ³Î¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ±þ¤òÂÕ¤ë¤ÈÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ·º»öÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«´ð½ð¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿»ö¹à¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²þÁ±¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤éÄó°Æ¤ä½õ¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤¬»ö¶È¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À§ÀµÊýË¡¤ä¼ÒÆâÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¸À¤·¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Â¸úÅª¤ÇÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¤·¤¿À§Àµ¡¦²þÁ±Êó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÏ«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢´ë¶È¤¬¤È¤ë¤Ù¤ÂÐºö¤È¤Ï
Ï«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Î×¸¡¤äÀ§Àµ´«¹ð¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÂ¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢·º»öÈ³¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤â¤½¤âÏ«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æüº¢¤«¤éÏ«Æ¯´ð½àË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëË¡Îá¤ò½å¼é¤·¤¿¼ÒÆâÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð
¡¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¡¢Ï«Æ¯¾ò·ïÄÌÃÎ½ñ¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¤ÆÏ«Æ¯¾ò·ï¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë
¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë
£Äê´üÅª¤Ë½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹´Þ¤á½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë
¤µÒ´ÑÅª¤Ê¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¥¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ»Ä¶È»þ´Ö¤òºï¸º¤¹¤ë
¦½¾¶È°÷¤¬²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤¿¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦Äê´üÅª¤Ê¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤Ê¤ÉÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹
¤Ê¤É¡¢»ö¶È¼Ô¤¬À°¤¨¤ë¤Ù¤»öÊÁ¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë²ñ¼Ò¤ò¸«¼é¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ï«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½å¼é¡Ë¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎÈ³Â§
Ï«Æ¯´ð½àË¡¤äÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢È³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤ÎÀ§Àµ´«¹ð¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢È³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À§Àµ´«¹ð¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä°¼Á¤ÊË¡Îá°ãÈ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢´ë¶È¤ÏÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ·º»öÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡ÖÏ«Æ¯´ð½à´Ø·¸Ë¡Îá°ãÈ¿¤Ë·¸¤ë¸øÉ½»ö°Æ¡×¤È¤·¤Æ´ë¶ÈÌ¾¤È°ãÈ¿ÆâÍÆ¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ë¶ÈÌ¾¤Î¸øÉ½¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤Æ¡¢¼è°úÀè¤«¤é¤Î·ÀÌó²ò½ü¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎÎ®½Ð¡¢¿·µ¬ºÎÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÏ«´ð½ð¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æüº¢¤«¤éÏ«Æ¯´ð½àË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëË¡Îá¤ò½å¼é¤·¤¿¼ÒÆâÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÂÐºö¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÏ«Æ¯¾ò·ï¤ÎÌÀ³Î²½¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Î´ÉÍý¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂÐ±þ¤òË¡Îá¤Ë±è¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë²ñ¼Ò¤ò¸«¼é¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Í±×¤Ç¤¹¡£¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤ÆË¡Åª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢Ë¡Åª´ÑÅÀ¤«¤é²ºÊØ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï«Ì³ÌäÂê¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð·ÀÌó½ñ¤ä¹¹ð¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¼ÒÆâ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎºîÀ®¡¢¼è°úÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¤«¤é½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
ÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÏ«Æ¯´ð½àË¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ï«´ð½ð¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ÏÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´¶¾ðÅª¤ËÄÌÊó¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¶ÐÂÕµÏ¿¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¡¢¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¡¢²ñ¼Ò¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Úµò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ï«´ð½ð¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Îµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Ê§ÄÂ¶â¤Î²ó¼ý¤òÄ¾ÀÜ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶âÁ¬ÀÁµá¤ò´Þ¤á¤Æ²ò·è¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ï«´ð½ð¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÃÊ³¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿¹ ÂçÊå
¿¹ÂçÊåË¡Î§»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î