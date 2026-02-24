“ミニチュアマック”登場　ハッピーセットに全18種、人気アニメの「みんなでUNO」も

バーガーチェーン「マクドナルド」は2月27日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」において、「ミニチュアマクドナルド」と「みんなでUNO」のおもちゃ第1弾の提供を開始する。

第1弾の提供期間は3月5日までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダム配布で、種類を選ぶことはできない。

「ミニチュアマクドナルド」は、店内のテーブル＆ソファや店舗の調理器具などをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ。複数集めることで、マクドナルド店舗のごっこ遊びを楽しむことができる。第1弾と第2弾で合計16種類に加え、ひみつのおもちゃ2種類を含む全18種類を展開する。

もう一方の「みんなでUNO」は、大人気カードゲーム「UNO」と、人気アニメ『SPY×FAMILY』、『僕のヒーローアカデミア』がコラボレーションしたカードゲーム。第１弾と第2弾で、合計6種類のラインアップを展開。スマートフォンで楽しめるオリジナルゲーム付き。

◆「ミニチュアマクドナルド」第1弾（2月27日〜3月5日）8種＋シークレット1種

【マクドナルド テーブルブース】

店内のテーブルブースを再現したおもちゃ。付属のシールを貼ることができる。

【ハッピーセット ハンバーガー＆ハッピーボックス】

ハッピーセットボックスとハンバーガーがトレイにのったおもちゃ。

【マクドナルドのおみせ】

店舗をモチーフにしたおもちゃ。屋根部分は取り外しが可能。

【マクドナルドバッグ】

マクドナルドバッグを再現。開閉可能で、中にはシールが入っている。

【マクドナルド タッチパネル】

メニューを選び、注文・決済を行うタッチパネル式注文端末をモチーフにしたおもちゃ。付属カードを差し込み、シールを貼ることができる。

【ハッピーセット おもちゃディスプレイ】

店頭で見本を展示するディスプレイをモチーフにしたおもちゃ。付属カードを入れ、シールを貼ることが可能。

【マクドナルド トラック】

マクドナルドデザインのトラック。手で押して走らせて遊ぶことができる。

【マクドナルド バーガーグリル】

バーガーグリルを再現。鉄板部分は裏返すことができる仕様。

◆「ミニチュアマクドナルド」第2弾（3月6日〜3月12日）8種＋シークレット1種

【チキンマックナゲット】

人気サイドメニュー「チキンマックナゲット」がトレイにのったおもちゃ。

【マクドナルド ドリンクメーカー】

店舗のドリンクマシンをモチーフにしたおもちゃ。上部ボタンを押すと、水が出ているように見える仕掛け付き。

【マクドナルド ドライブスルーメニューボード】

ドライブスルーのメニューボードを再現。付属シールを貼ることができる。

【マクドナルド ポテトフライヤー】

ポテトフライヤーをモチーフにしたおもちゃ。フライヤー部分は上下に動かせる。

【マクドナルド プレイプレイス】

子ども向け遊具を備えた店舗のプレイプレイス（プレイランド）をモチーフにしたおもちゃ。

【ハッピーセット びっくりボックス】

海外のハッピーミール提供用ボックスをモチーフにしたおもちゃ。開閉可能で、中にはロボットが入っている。

【ハッピーセット ボックス】

海外のハッピーミール用ボックスを再現。開閉可能で、中にシールが入っている。

【マクドナルドカー】

マクドナルドデザインの車のおもちゃ。手で押して走らせて遊ぶことが

できる。

◆「ミニチュアマクドナルド」第3弾（3月13日〜）

第1弾・第2弾で登場した全18種類の中からいずれか1つを提供する。品切れの場合は、過去に販売したおもちゃなどを提供する場合がある。種類は選べない。

◆「みんなでUNO」第1弾（2月27日〜3月5日）3種

【UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ】

『SPY×FAMILY』コラボデザインの「UNO フリップ」。アーニャのイラスト入りパッケージで、ホログラムカードが付属する。

【UNO SPY×FAMILY ロイド】

『SPY×FAMILY』コラボデザインの「UNO」。ロイドのイラスト入りパッケージで、ホログラムカード付き。

【UNO オールワイルド 僕のヒーローアカデミア 轟焦凍】

『僕のヒーローアカデミア』コラボデザインの「UNO オールワイルド」。轟焦凍のイラスト入りパッケージで、ホログラムカードが付く。

◆「みんなでUNO」第2弾（3月6日〜3月12日）3種

【UNO オールワイルド SPY×FAMILY ヨル】

『SPY×FAMILY』コラボデザインの「UNO オールワイルド」。ヨルのイラスト入りパッケージで、ホログラムカードが付属する。

【UNO 僕のヒーローアカデミア 緑谷出久】

『僕のヒーローアカデミア』コラボデザインの「UNO」。緑谷出久のイラスト入りパッケージで、ホログラムカード付き。

【UNO フリップ 僕のヒーローアカデミア 爆豪勝己】

『僕のヒーローアカデミア』コラボデザインの「UNO フリップ」。爆豪勝己のイラスト入りパッケージで、ホログラムカードが付く。

◆「みんなでUNO」第3弾（3月13日〜）

第1弾・第2弾で登場した全6種類の中からいずれか1つを提供する。品切れの場合は、過去販売したおもちゃなどを渡す場合がある。種類は選べない。

〈『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』のキャラクターが登場するデジタルゲームも〉

ハッピーセット「みんなでUNO」のおもちゃのカードまたは、パッケージのQR コードをスマートフォンで読み込むと、『SPY×FAMILY』『僕の

ヒーローアカデミア』のキャラクターからプレイヤーを選択し、UNOで対戦できるデジタルゲーム「みんなでUNO」を楽しめる。

■コピーライト表記

【ミニチュアマクドナルド】

(C)2026 McDONALD’S

【みんなでUNO】

(C)2026 Mattel.

【TVアニメ『SPY×FAMILY』】

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

【僕のヒーローアカデミア】

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会