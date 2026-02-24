“ミニチュアマック”登場 ハッピーセットに全18種、人気アニメの「みんなでUNO」も
バーガーチェーン「マクドナルド」は2月27日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」において、「ミニチュアマクドナルド」と「みんなでUNO」のおもちゃ第1弾の提供を開始する。
第1弾の提供期間は3月5日までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダム配布で、種類を選ぶことはできない。
マクドナルド「ハッピーセット」
「ミニチュアマクドナルド」は、店内のテーブル＆ソファや店舗の調理器具などをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ。複数集めることで、マクドナルド店舗のごっこ遊びを楽しむことができる。第1弾と第2弾で合計16種類に加え、ひみつのおもちゃ2種類を含む全18種類を展開する。
もう一方の「みんなでUNO」は、大人気カードゲーム「UNO」と、人気アニメ『SPY×FAMILY』、『僕のヒーローアカデミア』がコラボレーションしたカードゲーム。第１弾と第2弾で、合計6種類のラインアップを展開。スマートフォンで楽しめるオリジナルゲーム付き。◆「ミニチュアマクドナルド」第1弾（2月27日〜3月5日）8種＋シークレット1種
【マクドナルド テーブルブース】
店内のテーブルブースを再現したおもちゃ。付属のシールを貼ることができる。
マクドナルド テーブルブース
【ハッピーセット ハンバーガー＆ハッピーボックス】
ハッピーセットボックスとハンバーガーがトレイにのったおもちゃ。
【マクドナルドのおみせ】
店舗をモチーフにしたおもちゃ。屋根部分は取り外しが可能。
【マクドナルドバッグ】
マクドナルドバッグを再現。開閉可能で、中にはシールが入っている。
【マクドナルド タッチパネル】
メニューを選び、注文・決済を行うタッチパネル式注文端末をモチーフにしたおもちゃ。付属カードを差し込み、シールを貼ることができる。
【ハッピーセット おもちゃディスプレイ】
店頭で見本を展示するディスプレイをモチーフにしたおもちゃ。付属カードを入れ、シールを貼ることが可能。
【マクドナルド トラック】
マクドナルドデザインのトラック。手で押して走らせて遊ぶことができる。
【マクドナルド バーガーグリル】
バーガーグリルを再現。鉄板部分は裏返すことができる仕様。
【チキンマックナゲット】
人気サイドメニュー「チキンマックナゲット」がトレイにのったおもちゃ。
【マクドナルド ドリンクメーカー】
店舗のドリンクマシンをモチーフにしたおもちゃ。上部ボタンを押すと、水が出ているように見える仕掛け付き。
【マクドナルド ドライブスルーメニューボード】
ドライブスルーのメニューボードを再現。付属シールを貼ることができる。
【マクドナルド ポテトフライヤー】
ポテトフライヤーをモチーフにしたおもちゃ。フライヤー部分は上下に動かせる。
【マクドナルド プレイプレイス】
子ども向け遊具を備えた店舗のプレイプレイス（プレイランド）をモチーフにしたおもちゃ。
【ハッピーセット びっくりボックス】
海外のハッピーミール提供用ボックスをモチーフにしたおもちゃ。開閉可能で、中にはロボットが入っている。
【ハッピーセット ボックス】
海外のハッピーミール用ボックスを再現。開閉可能で、中にシールが入っている。
【マクドナルドカー】
マクドナルドデザインの車のおもちゃ。手で押して走らせて遊ぶことが
できる。
第1弾・第2弾で登場した全18種類の中からいずれか1つを提供する。品切れの場合は、過去に販売したおもちゃなどを提供する場合がある。種類は選べない。◆「みんなでUNO」第1弾（2月27日〜3月5日）3種
【UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ】
『SPY×FAMILY』コラボデザインの「UNO フリップ」。アーニャのイラスト入りパッケージで、ホログラムカードが付属する。
UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ
【UNO SPY×FAMILY ロイド】
『SPY×FAMILY』コラボデザインの「UNO」。ロイドのイラスト入りパッケージで、ホログラムカード付き。
【UNO オールワイルド 僕のヒーローアカデミア 轟焦凍】
『僕のヒーローアカデミア』コラボデザインの「UNO オールワイルド」。轟焦凍のイラスト入りパッケージで、ホログラムカードが付く。
【UNO オールワイルド SPY×FAMILY ヨル】
『SPY×FAMILY』コラボデザインの「UNO オールワイルド」。ヨルのイラスト入りパッケージで、ホログラムカードが付属する。
【UNO 僕のヒーローアカデミア 緑谷出久】
『僕のヒーローアカデミア』コラボデザインの「UNO」。緑谷出久のイラスト入りパッケージで、ホログラムカード付き。
【UNO フリップ 僕のヒーローアカデミア 爆豪勝己】
『僕のヒーローアカデミア』コラボデザインの「UNO フリップ」。爆豪勝己のイラスト入りパッケージで、ホログラムカードが付く。
第1弾・第2弾で登場した全6種類の中からいずれか1つを提供する。品切れの場合は、過去販売したおもちゃなどを渡す場合がある。種類は選べない。〈『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』のキャラクターが登場するデジタルゲームも〉
ハッピーセット「みんなでUNO」のおもちゃのカードまたは、パッケージのQR コードをスマートフォンで読み込むと、『SPY×FAMILY』『僕の
ヒーローアカデミア』のキャラクターからプレイヤーを選択し、UNOで対戦できるデジタルゲーム「みんなでUNO」を楽しめる。
■コピーライト表記
【ミニチュアマクドナルド】
(C)2026 McDONALD’S
【みんなでUNO】
(C)2026 Mattel.
【TVアニメ『SPY×FAMILY』】
(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
【僕のヒーローアカデミア】
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会