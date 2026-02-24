【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 2−1 ブレーメン（日本時間2月23日／ミラントア・シュタディオン）

【映像】怪物・安藤智哉、2人を押さえ込む“強靭フィジカル”

ザンクト・パウリに所属する日本代表DFの安藤智哉が、強靭なフィジカルを見せた。2人に囲まれながらもボールを失わない強さにファンが驚愕している。

ザンクト・パウリは日本時間2月23日に行われたブンデスリーガ第23節でブレーメンを本拠地に迎えた。残留争いの直接的なライバルとの裏天王山で、安藤は3バックの右としてスタメン出場している。

立ち上がりからアグレッシブな守備でチームを引き締める安藤は、20分に驚異的なフィジカルでファンを驚かせる。右のサイドライン際でパスを受けた安藤だったが、右足でのトラップが跳ねたことでMFロマーノ・シュミットに距離を詰められる。出しどころがなく、苦しい対応となったが、ここはうまく腕を使いながら相手をブロックしてボールを離さない。

そこへMFカメロン・プエルタスがカバーにきたことで、安藤は2人に囲まれる。しかしここでも安藤は、両手を広げて2人を押さえ込み、密集を抜け出すことに成功。MFダネル・シナニにボールを預けて、この局面を打破した。

一連のプレーにABEMAのコメント欄やSNSでファンたちも反応。「フィジカル強い」「安藤強すぎるやろ」「1人で2人抑えた」「体つよ」「ここの球際で勝つのいいな」「ブンデスリーガでも普通に通用してるw」「スゴすぎやろ」「怪物やん」「アンドゥーのフィジカルモンスターぶりがさらに磨きかかってる」と称賛の声が並んだ。

この日の安藤は、10回のデュエルで8回に勝利するなど勝率80パーセントを達成。5つのインターセプトに4つのタックルなど守備で貢献した。チームも、1ー1で迎えた70分、藤田譲瑠チマのブンデスリーガ初ゴールが決勝点となり、勝ち点3を獲得。ブレーメンをかわして、入れ替えプレーオフ圏内である16位に浮上した。（ABEMA／ブンデスリーガ）