のべ95億人が“大移動”したとみられる中国の春節。大型連休最終日の23日、Uターンラッシュのピークを迎えています。中国では厳しい経済状況などから、春節の過ごし方にもある変化が生まれていました。

■人もお金も動く春節…高速道路上で「サトウキビ」売る人も

中国の旧正月「春節」にともなう大型連休も、23日が最終日です。

NNN北京・坂元亮太記者

「北京のターミナル駅に来ています。駅が人で埋めつくされていますね」

スーツケースの上で“ぐったり”。みなさんお疲れモード。今年は、史上最多となるのべ95億人が“大移動”したとみられ、“Uターンラッシュ”がピークを迎えています。

あまりの渋滞に、しびれを切らしたのでしょうか。中国メディアによると、高速道路上で「サトウキビ」を売り始める人がいました。

人も、お金も動く「春節」。旅行やふるさとへ帰省する人が多い中、現地では“ある変化”が見えてきました。

■唐の時代を再現したテーマパークに「安さ」と「近さ」求め人が殺到

北京から車で2時間ほどの中国・河北省。目的地に近づくと、道路を駐車場代わりに埋めつくした車がずらり。そこまでして目指す場所が…。

“天女”が宙を舞い…、運河には船。そしてアトラクションも。

1000年以上前の「唐」の時代を再現したテーマパークです。

園内には“中国レトロファッション”に身を包んだ若者の姿が。最近SNSなどで“写真映えする”と話題が広まり、一躍人気観光スポットになりました。

連休中は混雑を極めた園内。その背景には、今年の春節ならではの事情も…。

来場者

「物価は標準より下、あまり高くないと思います。コスパは悪くない」

「近くて便利です。2日遊んで2日休みます」

国内の厳しい経済状況などから、今年は「安さ」と「近さ」を求める傾向があるといいます。

そのため、北京などの大都市からアクセスしやすいこの場所にも、人が殺到していたのです。

■旅行も帰省もせず…連休をひとりで過ごす若者増

一方、従来のイメージとはかけ離れた春節を過ごす人も。

“自撮りスタンド”を携え、アングルを探る男性。

（中国・北京で）

「ここは日差しがない。日が差すところに行こう」

1年前に地方から北京に働きに出てきた、26歳の皮さんです。

皮さん

「帰省したくないです。春節の雰囲気はあまりない。大みそかになっても感じません」

実はいま、旅行も帰省もせず、連休をひとりで過ごす若者が増えているのです。

春節前、中国のSNSでは…。

中国SNSより

「実家も旅行も行かず独りで過ごす」

「私と同じく独りで過ごす人はいるかな」

皮さんもその一人。

“ひとり春節”を楽しむ皮さん（26）

「実家に帰ったらリラックスできない。もし結婚したら『孫の顔が見たい』と促される。子どもが生まれたら、今度は次の要求がくる」

■中国の大学生の7割以上が親などから「結婚のプレッシャー感じる」データも

皮さんのふるさとでは、26歳で結婚していないのは遅すぎると見られていて、親や親戚から結婚を急かされるといいます。

中国の大学生の7割以上が、親などから結婚のプレッシャーを感じたことがあるというデータもある中、連休中も親と顔を合わせず、“ひとり時間”を過ごしたいというのが本音のようです。

春節前夜。“年越しの夜”は、家族でごちそうを食べるのが定番。しかし、皮さんは火鍋店で友人と「しゃぶしゃぶ」を囲みました。

“ひとり春節”を楽しむ皮さん（26）

「春節はどこで過ごすかということは重要ではない。楽しく過ごせるかどうかが重要です」

受け継がれてきた習慣と、時代とともに変わる個人の考え方。中国伝統の春節にも変化の波が押し寄せています。