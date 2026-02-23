警視庁は2月20日、8日投開票の衆議院議員選挙で運動員に報酬を支払ったとして、東京7区から国民民主党公認候補として出馬し、落選した元都議でコンサルティング会社社長・入江伸子容疑者（63）ら3人を公職選挙法違反（買収）容疑で逮捕した。

入江容疑者のほかに逮捕されたのは、SNSマーケティング会社「BuzzSell」代表の菅原京香容疑者（25）とコンサルティング会社社長の佐藤芳子容疑者（63）。報道によれば、3人の逮捕容疑は公示後の1月下旬〜2月上旬にかけて、ビラ配りなど選挙運動の報酬として、10〜20代の大学生5人に計27万円を支払った疑いが持たれている。

「入江容疑者の公認が決まったのは、公示日の4日前でした。短期決戦で準備に追われるなか、入江容疑者はSNS運用を委託していた菅原容疑者に運動員集めを依頼。報酬に充てる資金は、陣営で会計事務を担当していた佐藤容疑者から菅原容疑者の会社の口座に振り込まれていたと見られています。また運動員はBuzzSell社でインターンをする大学生が中心で、入江容疑者らは逮捕容疑の5人を含めた10人以上の運動員に計45万円を支払った疑いが持たれています」（全国紙社会部記者）

さらに衝撃が走ったのは、菅原容疑者が運動員に“口止め”していたという新事実。公職選挙法では、ビラ配りなどの選挙運動に対する報酬は運動員買収として禁止されている。

「菅原容疑者は報酬について学生らに『このことは誰にも言わないで』などと口止めした上で、日当1万円を支払っていたと見られています。

いっぽう入江容疑者は、フジテレビ局員を経て都議を2期務めた人物。国政進出に伴い、昨年6月に都民ファーストの会から国民民主党に鞍替えしたばかりでした。政治経験があるので、運動員の買収は公職選挙法違反になることは知っていて当然だと思うのですが……。

警視庁は入江容疑者らが違法性の認識を持っていた可能性があると見て調べるとともに、報酬を受け取った運動員についても公選法違反（被買収）容疑で任意で調べています」（前出・全国紙社会部記者）

事件によって全国的に名前が知られることとなった菅原容疑者だが、その人物像にも注目が集まっている。

BuzzSell社の公式サイトに掲載されているプロフィールによれば、’23年3月に慶應義塾大学を卒業。学生時代にはカナダやイギリス、フィリピンなどに留学したほか、大規模インフルエンサーコミュニティの運営経験を通じてSNSを活用したマーケティング手法を習得したという。

大学卒業後は大手消費財メーカーでマーケティング職に従事した後、’24年1月に独立。BuzzSell社を設立したのは同年6月で、若手経営者として期待が高まっていた矢先の逮捕劇だった。

「学生時代は『ミス慶應理工コンテスト』に出場するなど、才色兼備で知られていたようです。会社員を辞めて起業したのは、父の勧めだったとか。昨年6月には法人設立から1期目を迎えたことをSNSの個人アカウントで報告し、華やかなパーティーの様子も動画で公開していました。今年の年明けには新年の挨拶に伴って、自身の頭にティアラを乗せ、背中がざっくりと開いたドレスを着用した近影も公開。投稿の端々からセレブぶりが伺えます」（WEBメディア記者）

そのいっぽうで、菅原容疑者は“キラキラ”としたプライベートの日常も発信していた。前出・WEBメディア記者は続ける。

「学生時代から留学など頻繁に海外に渡航していたようで、大学卒業後もベトナム、スロバキアを旅行したそうです。昨夏もドバイ、サウジアラビアなど中東旅行を堪能したようで、投稿された動画ではクルージングの様子や宿泊した高級ホテルの部屋を披露していました。

また、学生時代から様々なイベントに招かれることが多かったのか、都内の高級ホテルのビュッフェやオープン前のラグジュアリープールなどを体験した投稿も多数。高級レストランなどには学生時代から通っていたようで、ルイヴィトンやティファニーといったブランド店にも訪れていました。

そのほか自身でもファッションモデルを務め、実の祖母を“シニアインフルエンサー”としてプロデュース。彼女の祖母は60歳以上を対象としたコンテストで錚々たる芸能人と並んで賞を受賞するなど、菅原容疑者は多方面で手腕を振るっていたそうです。

運動員の口止めは自身の判断なのか、誰かからの指示だったのかは不明ですが、公選法違反容疑で逮捕されたことは社会的信用が失墜したのも同然。これまでと同じようにビジネスを展開していくのは、難しいのではないでしょうか」

菅原容疑者を取り上げたネットニュースでは、《菅原さんてキラキラ系の人なんですね》《菅原容疑者は派手な生活を送っていたんだな》《公職選挙法のイロハも知らずに衆議院選の候補者の全面的なサポートをしていたことに驚きを禁じ得ない》と様々な声が上がっている（原文ママ）。

BuzzSell社の理念には《戦略的なバズ、確かな成果》の一文が掲げられているが、菅原容疑者は事件に加担してしまったことをどのように受け止めているだろうか。