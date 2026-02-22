サバプロ、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールEDテーマを含むニュー・シングル「Speak of the Devil」のCDリリースが決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールEDテーマとして話題沸騰中のSurvive Said The Prophet(通称:サバプロ)のニュー・シングル『Speak of the Devil』が、4月1日にCDリリース決定。また、毎週金曜25時53分から放送のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールEDテーマを含む、豪華収録内容、アートワークも解禁された。

2026年第一弾シングルの今作は、解禁後大反響を呼んだTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールEDテーマの「Speak of the Devil feat. Masato」が表題曲。

『Speak of the Devil』は、原作からインスピレーションを受けたYoshの叫びや祈りともとれる想いが存分に表現された楽曲で、バンドのリスナーはもちろんのこと、原作ファンにとっても待望の新曲となっている。

また、フィーチャリングボーカルには、世界基準のラウドロック・サウンドでシーンの中核を担っているcoldrain Masatoがゲスト参加。

なお、本作は完全生産限定盤でのリリースとなっており、デジパック仕様のアニメ絵柄CDジャケットデザインに加え、アニメとのコラボグッズが封入。

余すことなく、今のサバプロを堪能できる本作。予定製造数に達し次第、販売終了となるため、この機会に是非注目してほしい。

●リリース情報

New Single

2026年4月1日発売

「Speak of the Devil」

【完全生産限定盤（CD＋グッズ）】

品番：XSCL-133〜134

価格：￥7,000（税込）

※デジパック仕様

＜CD＞

Speak of the Devil feat. Masato

＜グッズ＞

Survive Said The Prophet × 炎炎ノ消防隊 Luminous T-Shirt

REFLECT FLAME Shoulder Bag

封入特典：メンバー直筆サイン

チェーン店別購入者特典

・Amazon.co.jp(ECサイト)：メガジャケ

※商品名に、【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象となりますので、お気をつけ下さい。

・楽天ブックス(ECサイト)：オリジナル缶バッジ

・セブンネットショッピング：オリジナルピック

・アニメイト（通販含む）：オリジナルL判ブロマイド

CD予約はこちら

https://sstp.lnk.to/Speak_of_the_Devil

「Speak of the Devil feat. Masato」

配信リンクはこちら

https://smej.lnk.to/Speak_of_the_Devil

●ライブ情報

Survive Said The Prophet

【MAGIC HOUR TOUR】※With Guest

5/22(金)仙台 Rensa

5/24(日)恵比寿 The Garden Hall

5/30(土)福岡 BEAT STATION

6/12(金)愛知 DIAMOND HALL

6/14(日)大阪 GORILLA HALL OSAKA

チケット

一般チケット：5,500円(税込 / ドリンク代別)

一般 U-22チケット：3,500円(税込 / ドリンク代別)

先行スケジュール

オフィシャル1次先行

2/13(金)18:00〜3/8(日)23:59まで(抽選)

https://eplus.jp/sstp/

ゲスト：後日解禁

●作品情報

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール

<各局放送情報>

2026年1月9日(金)から

毎週金曜25時53分〜 MBS/TBS/CBC”アニメイズム”枠ほかにて放送開始

＜配信情報＞

最新話放送後、Netflixにて独占配信

関連リンク

Survive Said The Prophetオフィシャルサイト

http://survivesaidtheprophet.com/