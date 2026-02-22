サバプロ、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールEDテーマを含むニュー・シングル「Speak of the Devil」のCDリリースが決定！
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールEDテーマとして話題沸騰中のSurvive Said The Prophet(通称:サバプロ)のニュー・シングル『Speak of the Devil』が、4月1日にCDリリース決定。また、毎週金曜25時53分から放送のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールEDテーマを含む、豪華収録内容、アートワークも解禁された。
2026年第一弾シングルの今作は、解禁後大反響を呼んだTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールEDテーマの「Speak of the Devil feat. Masato」が表題曲。
『Speak of the Devil』は、原作からインスピレーションを受けたYoshの叫びや祈りともとれる想いが存分に表現された楽曲で、バンドのリスナーはもちろんのこと、原作ファンにとっても待望の新曲となっている。
また、フィーチャリングボーカルには、世界基準のラウドロック・サウンドでシーンの中核を担っているcoldrain Masatoがゲスト参加。
なお、本作は完全生産限定盤でのリリースとなっており、デジパック仕様のアニメ絵柄CDジャケットデザインに加え、アニメとのコラボグッズが封入。
余すことなく、今のサバプロを堪能できる本作。予定製造数に達し次第、販売終了となるため、この機会に是非注目してほしい。
●リリース情報
New Single
2026年4月1日発売
「Speak of the Devil」
【完全生産限定盤（CD＋グッズ）】
品番：XSCL-133〜134
価格：￥7,000（税込）
※デジパック仕様
＜CD＞
Speak of the Devil feat. Masato
＜グッズ＞
Survive Said The Prophet × 炎炎ノ消防隊 Luminous T-Shirt
REFLECT FLAME Shoulder Bag
封入特典：メンバー直筆サイン
チェーン店別購入者特典
・Amazon.co.jp(ECサイト)：メガジャケ
※商品名に、【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象となりますので、お気をつけ下さい。
・楽天ブックス(ECサイト)：オリジナル缶バッジ
・セブンネットショッピング：オリジナルピック
・アニメイト（通販含む）：オリジナルL判ブロマイド
CD予約はこちら
https://sstp.lnk.to/Speak_of_the_Devil
「Speak of the Devil feat. Masato」
配信リンクはこちら
https://smej.lnk.to/Speak_of_the_Devil
●ライブ情報
Survive Said The Prophet
【MAGIC HOUR TOUR】※With Guest
5/22(金)仙台 Rensa
5/24(日)恵比寿 The Garden Hall
5/30(土)福岡 BEAT STATION
6/12(金)愛知 DIAMOND HALL
6/14(日)大阪 GORILLA HALL OSAKA
チケット
一般チケット：5,500円(税込 / ドリンク代別)
一般 U-22チケット：3,500円(税込 / ドリンク代別)
先行スケジュール
オフィシャル1次先行
2/13(金)18:00〜3/8(日)23:59まで(抽選)
https://eplus.jp/sstp/
ゲスト：後日解禁
●作品情報
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール
<各局放送情報>
2026年1月9日(金)から
毎週金曜25時53分〜 MBS/TBS/CBC”アニメイズム”枠ほかにて放送開始
＜配信情報＞
最新話放送後、Netflixにて独占配信
