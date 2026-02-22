りくりゅうから強い刺激――元クラスメイト宮市亮の覚悟「３連敗の事実は変えられない。しっかり受け止めて前を向いていきたい」【横浜FM】
［J１百年構想リーグEAST第３節］横浜FM ０−２ 浦和／２月21日／日産スタジアム
開幕節のFC町田ゼルビア戦で２−３、続く鹿島アントラーズ戦で０−１、そして浦和レッズ戦で０−２。残留争いを強いられた昨季からの巻き返しを図る横浜F・マリノスは、苦しいスタートとなった。
「本当に３連敗の事実は変えられないので、またしっかり受け止めて前を向いていきたいと思います」
83分から５人目の交代選手としてピッチに入った宮市亮は、そう覚悟を示した後、チーム状態に関しては次のように伝えた。
「悪くはないと思いますけど、３連敗という事実はあるので、しっかりここでみんなと踏ん張って、今シーズン早く勝利を掴みたいです。前向きな意識は、昨シーズン最後４連勝したところから継続はできているかなと思いますけど...今日に限っては不用意な失点、２点目は特にイージーな失点でした。また振り返ってやっていく必要があると思います」
百年構想リーグは昇降降がなく、通常よりも思い切ったチャレンジができる。ただ、あくまで公式戦だ。タイトルとアジア・チャンピオンズリーグエリートの出場権が懸かっており、当然ながら勝利が大前提としてある。33歳のベテランアタッカーはこうも語った。
「チャレンジのところもありますけど、タイトルも懸かっているので、やっぱり勝ちはファン・サポーターも求めているところ。僕らはチャレンジもしながら、やっぱ結果を求めていきたいです」
世間ではミラノ・コルティナ五輪が、連日話題になっている。その五輪のフィギュアスケート・ペアにおいて、三浦璃来との“りくりゅう”コンビで、金メダルを獲得した木原龍一は、中京大中京高で共に過ごした仲だ。クラスメイトから強い刺激を受けたという。
「りゅうちゃんの演技は（リアルタイムでは）見てないですけど、最後の３組ぐらいは時間的には見てました。同級生として単純に嬉しいし、日本国民としても嬉しいし、『感動を与えてくれてありがとう』って気持ちです。すごく刺激を受けましたし、頑張りたいなと思います」
宮市はクラブを通じてのコメントでは「ショートプログラム５位からフリーでの大逆転、そして最後まで諦めない姿勢は、スポーツが持つエンターテインメントとしての力を強く感じさせてくれました。自分もサッカー選手として、最後まで戦い抜く姿を見せることがファン・サポーターの皆さんに勇気を届けることに繋がると思っています。競技は違っても、お互いにスポーツを通じて多くの人に感動を届け、日本全体を盛り上げていける存在でありたいです」と熱い想いを伝えた。
まだまだここから。何度も怪我を乗り越えた不屈の23番は、名門復権の道しるべとなれるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
