¡Ú¤¿¤Þ¥×¥é¡¼¥¶¡Û²£ÉÍ¤ÎÆ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥É½»Âð³¹¤¬20Ç¯¤ÇÂçÊÑËÆ¡ª
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ ¡Ú¤¿¤Þ¥×¥é¡¼¥¶¡Û²£ÉÍ¤ÎÆ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥É½»Âð³¹¤¬20Ç¯¤ÇÂçÊÑËÆ¡ª¡×¤ò¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¡ã¤¿¤Þ¥×¥é¡¼¥¶¡ä²£ÉÍ¤ÎÆ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥É½»Âð³¹¤¬20Ç¯¤ÇÂçÊÑËÆ¡ª
¢§¿Íµ¤¥¥ã¥é¡È¤Î¤ë¤ë¤ó¡É¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º½¸·ë
¢§ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤ÇÆÃÊÌ¥ª¡¼¥À¡¼¤â²ÄÇ½¡ª¾åÀ¸²Û»Ò
¢§ÉÝ¤¤¡ª¡©°ì¿Í²ÉÌÛ¤Ëºî¤êÂ³¤±¤ë¡È¤¿¤³¾Æ¤¡É
¢§ÀÐºä¹ÀÆó¤â¾ïÏ¢¢ö¿Íµ¤¤ÎÏ·ÊÞ¥×¥é¥â¥Ç¥ëÅ¹
¢§ÃÏ¸µÌ±¤Ë40Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼
¢§¼êÂÇ¤Á¤½¤ÐÌ¾Å¹¤ÎÀ¸ÅòÍÕ¤½¤Ð¡õ¤½¤Ð¤¤¤Ê¤ê
¢§80ºÐÂç½÷¾¤¬¾Æ¤¯¡ª¿Íµ¤¡È¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡É
¢§Á´¹ñÅª¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤ÎÄ¶Àä¥Þ¥«¥í¥ó¡ù
¢§¼«²ÈÀ½¥¥à¥ÁÀäÉÊ¡ª¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÉ×ÉØ¤Î¾Æ¤Æù
¢§½»Âð³¹¤ÎµÖ¤Î¾å¤Ë¥Ñ¥ó¢öÌ¾Êª¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È
¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
¡Ú»Ê²ñ¼Ô¡Û
°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢Ãæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡Ú¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¡Û
ÊöÎµÂÀ¡¢Ìô´ÝÍµ±Ñ¡¢»³ÅÄ¸ÞÏº
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
º°ÌîÈþº»»Ò¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°SNS¡Û
X¡§@admati_official
Instagram¡§admatic_official
