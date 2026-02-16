¥¨¥¢¥¦¥©ー¥¿¤¬°ì»þ£Ó°Â¡¢ÆâÉôÅýÀ©ºÆÉ¾²Á¤Ç£²£¶Ç¯£³·î´üºÇ½ªÂ»±×Í½ÁÛ¤òÀÖ»ú¤Ø²¼Êý½¤Àµ
¡¡¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー<4088.T>¤¬µÞÍî¤·°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×°Â¤Î£±£¹£¶£³¡¥£µ±ß¤ËÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°½µËö£±£³Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤Ï£±Ãû£±£µ£°£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£¸¡¥£´¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿°ìÊý¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£¸£´£°²¯±ß¤«¤é£±£´£°²¯±ß¡ÊÆ±£·£·¡¥£²¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤ò£µ£³£°²¯±ß¤Î¹õ»ú¤«¤é£±£°£°²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°´ü£³£·£·²¯£·£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£··î°Ê¹ß¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ·×½èÍý¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·è»»¿ôÃÍ¤ä²ñ·×½èÍý¤ÎºÆÅÀ¸¡¤ò´Þ¤àÆâÉôÅýÀ©¤ÎºÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢³¤³°»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤Î¿ÊÄ½µÚ¤Ó¾Íè¤Î¼ý±×À¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤«¤é¸ºÂ»Ãû¸õ¤òÁá´ü¤ËÂª¤¨¡¢¸ÇÄê»ñ»º¡¢¤Î¤ì¤ó¡¢Ìµ·Á»ñ»º¤Ê¤É¤Î²ó¼ý²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¼ç¤Ë¤Î¤ì¤ó¤Ë¤è¤ë¸ºÂ»Â»¼º¤Î±Æ¶Á¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î·×¾å¤ä¡¢³¤³°Äã²¹µ¡´ï»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ä³¤³°¿åÁÇ´ØÏ¢»ö¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ê¤É¤ÎÂ»¼º¡¢ºß¸ËÉ¾²Á¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£
