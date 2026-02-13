50代が絶賛「ユニクロUのスウェットパンツ」は部屋着感なし！洗練度アップな着まわしコーデ3つ
大人世代も着こなしやすい「ユニクロUのスウェットパンツ」と、それを使ったコーディネート3つを紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。ここでは、スウェットパンツを部屋着に見せないテクニックなどについて解説します。
コーデ1：きちんと感をプラスすれば即・あか抜け
スウェットを取り入れる場合、ほかのアイテムは「きちんと感」を意識すると簡単に脱・部屋着見え。この日のコーディネートは、Pコートやローファーなど王道のトラッドアイテムを合わせました。
トラッド以外にも、マニッシュスタイルや甘さをプラスするなど、テイストをミックスして着こなすのがおすすめです。
＜着用アイテム＞
・スウェットパンツ：ユニクロU（スウェットワイドパンツ Sサイズ ￥3990）
・アウター：マカフィー
・ニット：無印良品
・ストール：ジョンブラニガン
・アームウォーマー：トリコワ
・バッグ：エルベシャプリエ
・ローファー：ハルタ
コーデ2：シャープな足元でキレイめ仕様に
スウェットパンツは、足元しだいで大きく印象が変わると思います。そこで私がよく投入するのが、ポインテッドトゥのパンプス。カジュアル服にシャープさを加えてくれる、優秀小物です。
オフホワイトでまとめたコーディネートを、鮮やかなオレンジのカーディガンで引き締めたのもポイントです。
＜着用アイテム＞
・スウェットパンツ：ユニクロU（着まわし）
・カーディガン：シンゾーン
・中に着たニット：ユニクロ（数年前のもの）
・手に持ったストール：アソースメレ
・アームウォーマー：トリコワ
・バッグ：ヴァジック
・パンプス：H＆M
コーデ3：上下スウェットは色みを統一
上下スウェットのコーディネートは、シャツを挟みオレンジブラウン系で色みを統一。アイテム自体はカジュアルでも、色をそろえることでラフさをセーブできます。
さらに、ロング丈のアウターを羽織ると縦のラインが強調され、部屋着感を抑えることができます。
＜着用アイテム＞
・スウェットパンツ：ユニクロU（着まわし）
・スウェット：ユニクロ（スウェットシャツ ￥2990 メンズLサイズ）
・コート：6（ROKU）
・アームウォーマー：トリコワ
・バッグ：エルベシャプリエ
・シューズ：アグ
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください