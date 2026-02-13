東京都内からも行きやすい三浦海岸でホーストレッキング

京浜急行電鉄 三浦海岸駅から徒歩約10分。駅を出てゆるやかな上り坂を進むと、「ホーストレッキングファーム三浦海岸」の青い看板があります。

看板の手前の道に入ってすぐ、左手にある建物が「ホーストレッキングファーム三浦海岸」の受付場所があるクラブハウスです。

「砂浜お散歩コース」平日 2万3500円、土・日曜、祝日 2万5000円

「ホーストレッキングファーム三浦海岸」では、三浦の海岸や街を散策しながらのびのびと馬とふれあうことができる「砂浜お散歩コース」や、馬と一緒に海で遊べる「海馬（うみうま）」など、ここでしか味わえない特別な乗馬体験を楽しめます。どのコースもホームページの予約フォームから予約可能。もちろん1人から予約OKです。



ソロおすすめ Point

最寄駅から徒歩圏内なのもうれしいポイント。車を運転しない人でも行きやすい立地で、気軽に乗馬体験をすることができます。

今回は初心者におすすめの「砂浜お散歩コース」を体験します。馬と対面する前に、まずは受付と準備から。支払いを済ませて、二次元コードから個人情報と簡単なアンケートを入力したら、乗馬の装備を身につけていきます。慣れない乗馬用品の装着方法も、スタッフが隣で丁寧に教えてくれるので安心です。

体験に必要なヘルメット、ベスト、ブーツ、チャップス（足首〜ふくらはぎに装着する保護具）はレンタル可能。軍手は持参が必要です。※詳細は予約時のメールを要確認

馬小屋へ向かう前に注意事項の案内もあるので、体験の際に気をつけるポイントを教えてもらいましょう。

装備を身につけると、乗馬への期待感が高まりワクワク。



準備が終わったら、いよいよ馬とご対面！ 馬小屋に向かうと、かわいい馬たちが出迎えてくれました。

まずは乗り方のレクチャーから。

今回一緒に散策へ行くのは「ポテコちゃん」。スタッフの方にフォローしてもらいながら、ゆっくり背中に乗っていきます。馬の背中は揺れるイメージがありましたが、思いのほか安定感があり、安心して乗ることができました。

無事に乗れたら、さっそく乗馬スタート。まずは三浦海岸へ。「ホーストレッキングファーム三浦海岸」は住宅街にあるので、海岸へは公道を通って向かいます。道を抜けると、きれいな海が見えてきてテンションアップ！

三浦海岸に到着したら、海岸沿いの散策開始！ 三浦半島でも最大規模の、きれいな海と広い砂浜が気持ちのよいビーチ。約2mの高い目線から見る景色は格別です。

見晴らしのよい砂浜をポテコちゃんと一緒に散策。やわらかい砂浜の上も落ち着いて歩いてくれました。

「砂浜お散歩コース」では120分のうち約90分間、三浦海岸の海沿いをたっぷり散策します。砂浜はもちろん、波打ち際ぎりぎりもお散歩可能。波にもまったく動じません！

青空と海をバックに記念撮影。このときはスタッフが馬から少し離れて、かっこいいツーショットを撮影してくれました。



ソロおすすめ Point

体験中の動画撮影、写真撮影もコース内容に含まれています。体験の間は安全のためスマートフォンはさわれませんが、馬の撮影に慣れたスタッフが素敵な写真を撮影してくれます。1人で参加しても乗馬の記念をたくさん残すことができますよ！

海での散歩を満喫したら、次の目的地へ。ここからの移動も公道を使います。馬たちは地域住民にも慕われていて、街に溶け込んでいます。

コンクリートの上を歩くと、馬の蹄がポクポクと鳴るのもかわいい！ とっても落ち着く時間です。

移動の合間には、何度かおやつを兼ねた休憩が入ります。それぞれの馬に好みの草があるようで、選んで食べていました。お腹が減っているようで夢中でもぐもぐ…。

食べ終わる頃に手綱を少し引いて「終わりだよ」と合図で知らせます。やり方はスタッフが教えてくれます。

住宅街を抜けて坂道を登っていくと、一面の畑が見えてきました。ちょうど夕焼けの時間帯で、きれいな景色に目を奪われます。

ここでも約30分間小道を散策できます。街の騒音がほとんどない静かな空間で、心安らぐひととき。ほとんどの人が海辺の散歩を目的に訪れますが、畑の散策もリフレッシュできると好評なんだそう。

ポテコちゃんと一緒に記念撮影をパシャリ。自然豊かな風景に心も洗われます。

農道を満喫したらコースは終了。街並みをゆっくりと歩きながら帰りましょう。

今回は三浦海岸〜農道のルートをご紹介しましたが、農道はジムカーナ（迷路コース）で遊ぶルートに変更になることも。天候など当日の状況によって異なるので、詳細は施設に確認しましょう。

今回は特別に、ジムカーナ（迷路コース）にも挑戦させてもらいました！

スタッフの誘導なしで挑戦する迷路コース。馬と息を合わせて障害物をクリアしていくのがジムカーナの醍醐味です。難しそうに感じましたが、実際にやってみると馬がカーブなどのタイミングを合わせてくれて、初心者でも安心して楽しむことができました。



一年中馬とふれあえる！ 季節を楽しめるユニークなコース

「海馬」平日 2万5000円（初心者プランは2万8500円）、土・日曜、祝日 2万8500円（初心者プランは3万2000円）

「ホーストレッキングファーム三浦海岸」では、今回ご紹介した「砂浜お散歩コース」のほか、海の中で裸馬と遊ぶことができる「海馬」などもおすすめ。海馬は、馬と間近でふれあいながら海水浴を楽しむことができる夏季限定の人気コースです。

馬に体を預けて海の中を進んだり、一緒に波と戯れたり。馬とのびのびと触れ合う時間は、ここでしか味わえない貴重な体験です。動画や写真撮影はスタッフがしてくれるので、存分に楽しんで。

※開催時期は6月中旬〜9月下旬頃で、毎年気候によって変動するため施設に要確認。内容が予告なく変更になる可能性あり



ソロおすすめ Point

柵がなく、自由な空間で乗馬を楽しめるのが「ホーストレッキングファーム三浦海岸」の最大の魅力。広い三浦の大地で自分のペースで馬とふれあえるので、日頃の疲れもリフレッシュできそう。

広々とした自然のなかで馬と過ごす和やかな時間は、慌ただしい日常を忘れさせてくれます。「ホーストレッキングファーム三浦海岸」で、馬とふれあって癒されてみませんか。



■ホーストレッキングファーム三浦海岸（ほーすとれっきんぐふぁーむみうらかいがん）

住所：神奈川県三浦市南下浦町上宮田1751-3

TEL：046-887-1088

営業時間：午前の部 10時〜、午後の部 14時〜

定休日：火曜、第2水曜



ソロ Memo

■取材時のソロ率：100％（平日の昼間）

■おすすめの利用シーン：リフレッシュしたいとき、動物とふれあいたいとき、新しい体験をしたいとき、自分と向き合いたいとき



