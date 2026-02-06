きょう、総務省の去年１年間の家計調査の結果が発表され、山形市がラーメン消費額全国１位となりました。

【写真を見る】【動画】ラーメン消費額ランキング 山形市が日本一で4連覇達成！ 過去最高額更新！ ラーメン店の店主らも歓喜！ 総務省家計調査

今年も過去最高額を更新し、見事、４連覇達成です。

午前８時過ぎの山形市役所です。

山形市長や市内のラーメン店の店主らが集まり、発表の瞬間を待っていました。

大内希美アナウンサー「去年１１月の時点で山形市は２万３１７９円。２位との差は６１５２円です。果たしてどうなるのでしょうか！？」

「よし！」

結果は山形市が４年連続の日本一に！

■過去最高の消費額に！

山形市の去年１年間の一世帯当たりの中華そばの消費額は２万５１０２円で、過去最高となった去年の消費額をさらに更新する（２７１３円上回る）快挙となりました。

会場では関係者らがくす玉を割り笑顔でバンザイをしながら喜びを分かち合っていました。

山形市 佐藤孝弘 市長「嬉しいですし、過去最高額を更新したということで市民の皆さん、ラーメン屋さんをはじめ、業界の皆さんにがんばってもらった成果だと思っている」

「ラーメンの聖地、山形市」を創る協議会 寒河江洸 副会長「本来であれば各お店の店主がしのぎを削ってライバル関係にあるなかでこういった取り組みを通じて肩を組んで協力できるというのは素晴らしいこと。今後もみんなで協力して盛り上げていければなと思う」

山形市では今後「ラーメンの聖地・山形」のＰＲにさらなる勢いをつけ、観光振興につなげていきたいとしています。