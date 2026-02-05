ウィットリーはアストロズの有望株として注目された

1日からスタートした12球団の春季キャンプ。巨人の新助っ人、フォレスト・ウィットリー投手が5日にブルペン入りした。身長201センチから投げおろすボールと同時にファンの視線が集まったのは、麗しい“美貌”だった。

グレーのビジターユニを着こなし、マウンドから投げ込んだ。アストロズでは有望株として高く評価された大器で、平均156キロ以上の剛速球が持ち味。メジャーではなかなか結果を残せなかったが、日本移籍で資質を発揮するか注目されている。

“超大物”として巨人移籍が決まると話題を呼んでいたが、他にもファンの心を動かしたのがイケメンぶりだ。日本行きを機に髭を剃ると端正な顔立ちがはっきりした。超高身長と合わせて「モデルさんですか？」「ハリウッドスターかと」と話題になった。

そしてこの日のブルペン投球で“ベール”を脱ぐと、改めて美男子ぶりが注目された。「てかウィットリーかっこいいわね〜」「ウィットリーかっこよすぎてやば」「何よりカッコイイ」「グリフィンに雰囲気似てて神」「ウィットリー身長高いからまじで期待してる」「当たり助っ人の予感」などと反応が寄せられている。（Full-Count編集部）